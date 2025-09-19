Pulsar Helium - Bis zu 8% Helium bestätigen Spitzenpotenzial des Topaz-Projekts

Mit bis zu 8 % Helium in den jüngsten Bohrtests hat Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR, TSXV: PLSR, OTCQB: PSRHF) einen neuen Maßstab gesetzt und das außergewöhnliche Potenzial seines Topaz-Projekts eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die außergewöhnlich hohen Konzentrationen in Minnesota übertreffen das für eine wirtschaftliche Produktion notwendige Minimum von 0,3 % um ein Vielfaches – und bestätigen das Projekt als eine der bedeutendsten Primärhelium-Entdeckungen Nordamerikas.

Jetstream #1 liefert Spitzenwerte

Die im Jahr 2025 bis auf 5.100 Fuß vertiefte Jetstream-1-Bohrung zeigte über längere Testzeiträume hinweg stabile Heliumkonzentrationen von 7 bis 8 Prozent. Ohne Einsatz von Kompression erreichte der Bohrlochtest dabei natürliche Fördermengen von bis zu 501.000 Kubikfuß Gas pro Tag. Unter Oberflächenkompression stieg die Rate sogar auf beeindruckende 1,3 Millionen Kubikfuß pro Tag. Bemerkenswert: Das Helium trat völlig trocken aus – frei von Wasser und nahezu ohne Kohlenwasserstoffe. Damit reduziert sich der künftige Aufbereitungsaufwand erheblich.

CO₂ als zweites Standbein für Pulsar

Die Gaszusammensetzung besteht zu rund 75 bis 80 Prozent aus CO₂. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, eröffnet zusätzliche wirtschaftliche Chancen. Das Kohlendioxid könnte als Nebenprodukt genutzt und vermarktet werden, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter steigert. Methan, das sonst häufig technische Herausforderungen mit sich bringt, ist dagegen nur in Spuren enthalten.

Jetstream #2 zeigt starkes Druckpotenzial

Auch die zweite Appraisal-Bohrung Jetstream #2 wies in den Proben einen Heliumgehalt von bis zu 8 Prozent auf. Besonders hervorzuheben ist der deutlich höhere Druck im Vergleich zu Jetstream #1: Mit rund 151 psi (10,4 bar) bestätigt sich ein hoch aufgeladenes Reservoir. Zwar war der kontinuierliche Gasfluss durch Bohrlochverstopfungen beeinträchtigt, doch Pulsar plant bereits ein gezieltes Cleanout-Programm, um das volle Potenzial freizusetzen.

Pulsar-CEO Thomas Abraham-James kommentierte: „Die Konsistenz der hohen Helium-Gehalte über beide Bohrungen hinweg bestätigt das außergewöhnliche Potenzial von Topaz. Mit der geplanten Bohrlochreinigung bei Jetstream #2 und den kommenden Kernbohrungen sind wir in einer hervorragenden Position, Topaz zu einem führenden neuen Heliumprojekt in Nordamerika zu entwickeln.“

Mit Heliumkonzentrationen von bis zu 8 %, einer ausgezeichneten Durchflussleistung bei Jetstream #1 und starken Reservoir-Indikatoren bei Jetstream #2 hat Pulsar Helium den Grundstein für eines der möglicherweise bedeutendsten neuen Primärheliumprojekte der westlichen Hemisphäre gelegt. Die ungewöhnlich hohen Heliumgehalte in Verbindung mit einem günstigen CO₂-Nebenproduktpotenzial und minimalen Verunreinigungen sprechen überzeugend für eine Erschließung – und unterstreichen das Potenzial für Investoren.

