    China bestätigt Telefonat zwischen Trump und Xi

    Für Sie zusammengefasst
    • China bestätigt Telefonat zwischen Xi und Trump.
    • Thema: TikTok-Deal und Handelsbeziehungen.
    • Pause im Zollstreit zwischen USA und China.

    PEKING (dpa-AFX) - China hat ein Telefonat zwischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bestätigt. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Weitere Informationen gingen daraus zunächst nicht hervor.

    Die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollten sich heute unter anderem über einen Deal im Fall der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok unterhalten, die ihr Geschäft in den USA verkaufen muss.

    Zudem dürfte es bei dem Gespräch um den beiderseitigen Handel gehen. Zwischen China und den USA herrscht derzeit eine Pause im Zollstreit, der im Frühjahr eskaliert war. Beide Länder hatten im April Importe aus dem jeweils anderen Land mit Aufschlägen von mehr als 100 Prozent belegt./jon/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
