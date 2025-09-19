    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk (B) Sponsored ADR AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk (B) Sponsored ADR
    Luxemburg (ots/PRNewswire) - United Group bekennt sich zur redaktionellen
    Unabhängigkeit von N1 und Nova in Serbien; Fokus der Gruppe bleibt weiter auf
    Betrieb, Wertschöpfung und Unternehmensführung.

    United Group weist falsche und irreführende Behauptungen zurück, wonach die
    Gruppe versuche, die redaktionelle Unabhängigkeit der Fernsehsender N1 und Nova
    TV in Serbien zu beschneiden oder anderweitig zu gefährden bzw. sie an Telekom
    Srbija oder mit dem serbischen Staat verbundene Unternehmen zu verkaufen. Diese
    Behauptungen sind falsch.

    Redaktionelle Unabhängigkeit

    Die Nachrichtengeschäfte der United Group arbeiten unter einer deutlichen
    Trennung zwischen kommerziellem Management und redaktioneller
    Entscheidungsfindung, und das Unternehmen unterscheidet eindeutig zwischen
    redaktionellen und leitenden Beschäftigten.

    Die Unabhängigkeit der Nachrichten ist für das derzeitige Management sowie den
    Mehrheitsaktionär BC Partners unantastbar und wird niemals durch politische
    Einmischung oder Erwägungen beeinflusst werden.

    United Group ist ein kommerzielles Unternehmen, das sich darauf konzentriert,
    durch solide und ethisch vertretbare Geschäftsentscheidungen die Wertschöpfung
    in den Portfoliounternehmen zu steigern.

    Die redaktionellen Entscheidungen für N1 und Nova werden von den Redaktionsteams
    getroffen, nicht von den Führungskräften der United Group, und es gab keine
    Einmischung seitens des derzeitigen Managements. Dies zeigt sich deutlich in der
    jüngsten Berichterstattung bei N1 und Nova, die völlig unabhängig fortgesetzt
    wurde.

    Welche Rolle das frühere Management bei der Beeinflussung von redaktionellen
    Entscheidungen und Nachrichteninhalten im Sinne der eigenen Agenda gespielt hat,
    bleibt eine offene Frage.

    Telekom Srbija hat einige Bedenken über das Verhalten von Aleksandra Subotic
    geäußert, die nicht zur Redaktion einer Nachrichtenorganisation der United Group
    gehört, und diese werden im Einklang mit unseren Richtlinien und Verfahren
    untersucht.

    Die United Group und deren Mehrheitsaktionär BC Partners haben an einem Modell
    zur Sicherung und Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeit der
    Nachrichtensender N1 und Nova gearbeitet.

    Zu den in Erwägung gezogenen Maßnahmen gehören verstärkte Redaktionsstatuten,
    Nichteinmischungsvereinbarungen, Überwachung der Unabhängigkeit auf Senderebene
    sowie eine externe Ombudsstelle. Anfang Juli wurden zwei führende internationale
    Berater zur Unterstützung dieser Arbeit eingestellt.

    Damit soll sichergestellt werden, dass die redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt
