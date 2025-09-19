United Group antwortet auf Fehlinformationen über serbische Nachrichtenunternehmen

Luxemburg (ots/PRNewswire) - United Group bekennt sich zur redaktionellen

Unabhängigkeit von N1 und Nova in Serbien; Fokus der Gruppe bleibt weiter auf

Betrieb, Wertschöpfung und Unternehmensführung.



United Group weist falsche und irreführende Behauptungen zurück, wonach die

Gruppe versuche, die redaktionelle Unabhängigkeit der Fernsehsender N1 und Nova

TV in Serbien zu beschneiden oder anderweitig zu gefährden bzw. sie an Telekom

Srbija oder mit dem serbischen Staat verbundene Unternehmen zu verkaufen. Diese

Behauptungen sind falsch.





Redaktionelle UnabhängigkeitDie Nachrichtengeschäfte der United Group arbeiten unter einer deutlichenTrennung zwischen kommerziellem Management und redaktionellerEntscheidungsfindung, und das Unternehmen unterscheidet eindeutig zwischenredaktionellen und leitenden Beschäftigten.Die Unabhängigkeit der Nachrichten ist für das derzeitige Management sowie denMehrheitsaktionär BC Partners unantastbar und wird niemals durch politischeEinmischung oder Erwägungen beeinflusst werden.United Group ist ein kommerzielles Unternehmen, das sich darauf konzentriert,durch solide und ethisch vertretbare Geschäftsentscheidungen die Wertschöpfungin den Portfoliounternehmen zu steigern.Die redaktionellen Entscheidungen für N1 und Nova werden von den Redaktionsteamsgetroffen, nicht von den Führungskräften der United Group, und es gab keineEinmischung seitens des derzeitigen Managements. Dies zeigt sich deutlich in derjüngsten Berichterstattung bei N1 und Nova, die völlig unabhängig fortgesetztwurde.Welche Rolle das frühere Management bei der Beeinflussung von redaktionellenEntscheidungen und Nachrichteninhalten im Sinne der eigenen Agenda gespielt hat,bleibt eine offene Frage.Telekom Srbija hat einige Bedenken über das Verhalten von Aleksandra Suboticgeäußert, die nicht zur Redaktion einer Nachrichtenorganisation der United Groupgehört, und diese werden im Einklang mit unseren Richtlinien und Verfahrenuntersucht.Die United Group und deren Mehrheitsaktionär BC Partners haben an einem Modellzur Sicherung und Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeit derNachrichtensender N1 und Nova gearbeitet.Zu den in Erwägung gezogenen Maßnahmen gehören verstärkte Redaktionsstatuten,Nichteinmischungsvereinbarungen, Überwachung der Unabhängigkeit auf Senderebenesowie eine externe Ombudsstelle. Anfang Juli wurden zwei führende internationaleBerater zur Unterstützung dieser Arbeit eingestellt.Damit soll sichergestellt werden, dass die redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt