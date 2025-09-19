United Group antwortet auf Fehlinformationen über serbische Nachrichtenunternehmen
Unabhängigkeit von N1 und Nova in Serbien; Fokus der Gruppe bleibt weiter auf
Betrieb, Wertschöpfung und Unternehmensführung.
United Group weist falsche und irreführende Behauptungen zurück, wonach die
Gruppe versuche, die redaktionelle Unabhängigkeit der Fernsehsender N1 und Nova
TV in Serbien zu beschneiden oder anderweitig zu gefährden bzw. sie an Telekom
Srbija oder mit dem serbischen Staat verbundene Unternehmen zu verkaufen. Diese
Behauptungen sind falsch.
Redaktionelle Unabhängigkeit
Die Nachrichtengeschäfte der United Group arbeiten unter einer deutlichen
Trennung zwischen kommerziellem Management und redaktioneller
Entscheidungsfindung, und das Unternehmen unterscheidet eindeutig zwischen
redaktionellen und leitenden Beschäftigten.
Die Unabhängigkeit der Nachrichten ist für das derzeitige Management sowie den
Mehrheitsaktionär BC Partners unantastbar und wird niemals durch politische
Einmischung oder Erwägungen beeinflusst werden.
United Group ist ein kommerzielles Unternehmen, das sich darauf konzentriert,
durch solide und ethisch vertretbare Geschäftsentscheidungen die Wertschöpfung
in den Portfoliounternehmen zu steigern.
Die redaktionellen Entscheidungen für N1 und Nova werden von den Redaktionsteams
getroffen, nicht von den Führungskräften der United Group, und es gab keine
Einmischung seitens des derzeitigen Managements. Dies zeigt sich deutlich in der
jüngsten Berichterstattung bei N1 und Nova, die völlig unabhängig fortgesetzt
wurde.
Welche Rolle das frühere Management bei der Beeinflussung von redaktionellen
Entscheidungen und Nachrichteninhalten im Sinne der eigenen Agenda gespielt hat,
bleibt eine offene Frage.
Telekom Srbija hat einige Bedenken über das Verhalten von Aleksandra Subotic
geäußert, die nicht zur Redaktion einer Nachrichtenorganisation der United Group
gehört, und diese werden im Einklang mit unseren Richtlinien und Verfahren
untersucht.
Die United Group und deren Mehrheitsaktionär BC Partners haben an einem Modell
zur Sicherung und Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeit der
Nachrichtensender N1 und Nova gearbeitet.
Zu den in Erwägung gezogenen Maßnahmen gehören verstärkte Redaktionsstatuten,
Nichteinmischungsvereinbarungen, Überwachung der Unabhängigkeit auf Senderebene
sowie eine externe Ombudsstelle. Anfang Juli wurden zwei führende internationale
Berater zur Unterstützung dieser Arbeit eingestellt.
Damit soll sichergestellt werden, dass die redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt
