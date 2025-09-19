Stabilus Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 19.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Stabilus Aktie. Mit einer Performance von +4,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stabilus in den letzten drei Monaten Verluste von -10,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stabilus auf -23,77 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

Stabilus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,04 % 1 Monat +1,64 % 3 Monate -10,17 % 1 Jahr -37,91 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 592,80 Mio.EUR wert.

Nach der Kursrally tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Verfall von Aktien- und Indexoptionen an den Terminbörsen sorgte für moderate Bewegungen. An den vier Verfalltagen im Jahr können Aktienkurse und …

Der mutige Restrukturierungsplan von Stabilus SE belastet zwar kurzfristig das Ergebnis, eröffnet jedoch langfristig Effizienzgewinne. Die Prognose für das GJ25 weist mit einem Nettogewinn von 25 Mio. EUR unter dem Konsens (47 Mio. EUR), da 18 Mio. EUR an Sondereffekten sowie anhaltender Kostendruck belasten.

Nach der Kursrally tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag keine eindeutige Richtung gefunden. Während die Standardwerte im Dax eine stabile Tendenz auswiesen, bewegten sich die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend im …

Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.