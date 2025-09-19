Expertenrat empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Krebsmittel Lunsumio

Die Daten der für die Empfehlung ausschlaggebenden Phase-II-Studie GO29781 seien auch bei anderen Gesundheitsbehörden weltweit zur Zulassungsprüfung eingereicht worden. Darunter etwa auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA./cg/mk/AWP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 283,7 auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 199,53 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 345,00CHF was eine Bandbreite von -19,01 %/+21,48 % bedeutet.