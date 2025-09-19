    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    Roche

    Expertenrat empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Krebsmittel Lunsumio

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erhält positive CHMP-Empfehlung für Lunsumio.
    • EU-Kommission entscheidet bald über Zulassung des Medikaments.
    • Lunsumio zeigt hohe Remissionsraten bei Patienten.
    Roche - Expertenrat empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Krebsmittel Lunsumio
    BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat in Europa im Zulassungsprozedere zum Krebsmittel Lunsumio eine positive Empfehlung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) erhalten. Eine endgültige Entscheidung der EU-Kommission werde in naher Zukunft erwartet.

    Bei einer definitiven Zulassung wäre Lunsumio die erste Behandlung für Patienten mit follikulärem Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, die sowohl eine feste Dauer hat als auch subkutan verabreicht wird, wie Roche am Freitagnachmittag mitteilte. Der Meldung zufolge erziele Lunsumio hohe und lang anhaltende Ansprechraten. Zwei Drittel der Patienten würden nach vier Jahren eine vollständige Remission aufweisen.

    Die Daten der für die Empfehlung ausschlaggebenden Phase-II-Studie GO29781 seien auch bei anderen Gesundheitsbehörden weltweit zur Zulassungsprüfung eingereicht worden. Darunter etwa auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA./cg/mk/AWP/men

    ISIN:CH0012032048WKN:855167

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 283,7 auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 199,53 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 345,00CHF was eine Bandbreite von -19,01 %/+21,48 % bedeutet.




    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener Wert
