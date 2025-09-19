Theometrics Global geht Partnerschaft mit der renommierten Designerin Cristina Zavati ein und präsentiert die von Resilienz geprägte Kollektion ‚MeaDea by Theo‘ auf der New York Fashion Week

NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / 19. September 2025 / Theometrics Global gibt mit großem Stolz eine neue Partnerschaft mit Cristina Zavati, der gefeierten Designerin und Gründerin der renommierten Modemarke IELLELE, bekannt. Gemeinsam wird die exklusive neue Kollektion „MeaDea by Theo“ lanciert. Diese Kooperation ist ein Meilenstein im Rahmen der internationalen Bestrebungen von Theometrics, junge kreative Menschen zu fördern; sie soll während der New York Fashion Week offiziell bekannt gegeben werden.

‘Die Auferstehung von Magna Graecia - Göttliche Weiblichkeit und hellenisches Design in Analipsi’

Aufgenommen in Analipsi, Griechenland - ein Ensemble aus gekrönten Schönheiten, kreativen Visionären und von der Antike inspirierter Mode

„Wenn der Welt der Glamour der Fashion Week auf der größten Bühne der Welt vor Augen geführt wird, sollten wir auch den DesignerInnen und Models Tribut zollen, die dafür große persönliche Opfer bringen mussten“, erklärt Sotirios Hristos Stathopoulos (alias Sam Stathis). September ist der Monat der Suizidprävention, und Theometrics Global hat – wie schon bei den Fashion Weeks 2023 in New York, Mailand und Paris – konsequent auf dieses Thema aufmerksam gemacht. „Es wurde der Song ‚Supergirls Don't Cry‘ ausgewählt, weil man an ihren Augen erkennen kann, dass sie meine Supergirls sind – und Superhelden und Superheldinnen weinen nicht. Wir möchten denjenigen, die mit Problemen zu kämpfen haben, vermitteln, dass sie weinen dürfen, und dass es ein Zeichen von Stärke ist, wenn man sich anderen anvertraut.“

Die Geschichte dieser Kollektion ist eine Botschaft der Hoffnung und Ausdauer. Es ist eine wahre Geschichte von zwei unterschiedlichen Welten, deren Wege parallel zueinander verlaufen sind, und die durch gemeinsame Erfahrungen von Armut und Not zusammengeführt wurden. Genauso wie bei Gründer Sam Stathis begann auch Cristinas Lebensgeschichte in nackter Armut. Und in dieser Woche verwandelt sie sich nun vom Aschenputtel in einen Engel von Prada. „Dies ist ein Symbol der Hoffnung für den Rest der Welt. Es beweist, dass es keine Rolle spielt, wie arm man geboren wird; mit Herz, Seele und „Tharos“ (Mut auf Griechisch) ist jeder Traum möglich. Nicht nur Prada zu tragen, sondern auch im modernsten Showroom der Welt, im Zentrum des Universums, im Mittelpunkt der New York Fashion Week zu stehen – das ist der Traum, den wir verwirklichen. Dies ist der Moment, in dem man den luxuriösen Boden von Prada betritt“, so Stathis.