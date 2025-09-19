    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Norma Group Aktie - Wasser auf die Mühlen der Börse

    Für gute Laune bei der Norma Group sorgt derzeit die Nachricht, wonach verbindliche Kaufangebote zum Erwerb des Wassermanagement-Geschäfts vorliegen.

    Die Aktie der Norma Group (Spezialist für Verbindungselemente wie Schellen) arbeitet sich weiter aus dem (tiefen) Kurstal heraus – heute mit einem Plus von rund vier Prozent. Bei Kursen über 18,30 Euro entsteht dabei eine spannende charttechnische Situation, die Hoffnung auf mehr macht. Weiterlesen

