Bier - und jetzt? / Zehn Thesen. Zehn Lösungen. Ein Strategierahmen für die Zukunft der Brauwirtschaft
Oktoberfest, was für die Brauereien traditionell auch ein Anlass ist, sich
selbst zu feiern. Tatsächlich aber steht die Branche in Deutschland und Europa
unter massivem Druck. Veränderte Konsumentenpräferenzen, explodierende osten und
die Dominanz des Handels zwingen Brauereien, ihre Geschäftsmodelle radikal zu
überdenken.
Alvarez & Marsal blickt hinter die Kulissen der Branche, bringt in zehn
zentralen Thesen die größten Herausforderungen auf den Punkt und zeigt auf, wie
sich Brauereien in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld behaupten können.
1. Das Pils ist tot, Helles und Kellerbier sind Mainstream, Alkoholfreies ein
Muss. Das "next big thing" wird über die Zukunft der Brauer entscheiden.
Die wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier rechtfertigt die bisherigen
Investitionen in Entalkoholisierung - doch das allein wird nicht reichen. Jeder
Mega-Trend beginnt als Nische, und die großen Brauer sind mit ihren
Produktionsanlagen nicht auf Kleinstmengen vorbereitet. Wer in der Nische mit
Craft-Brauern mithalten will, muss radikal flexibilisieren. Das ist ein
kapitalintensiver Kraftakt. Die Branche steht vor der entscheidenden Aufgabe,
Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen.
2. Kundenloyalität ist ein Mythos - die neue Realität ist Marken-Hopping.
In Hotels, Restaurants und im Catering hat der Gast oft keine Wahl und trinkt
jene Marke, die gerade in der Sorte seiner Wahl verfügbar ist. Im
Lebensmittel-Einzelhandel und Getränkefachgroßhandel (GFGH ) hingegen
entscheiden Shopper innerhalb bestimmter Geschmacks- und Imageprofile.
Allerdings ist echte Markenbindung kaum vorhanden, Verbraucher agieren häufig
preisbewusst.
3. Der Handel diktiert die Spielregeln - die Branche bleibt in der Defensive.
Der Handel diktiert die Bedingungen: Große Einzelhändler und nationale GFGH
dominieren die Verhandlungen und nutzen ihre Marktmacht, um Preise zu drücken.
Gleichzeitig agieren kleinere GFGH taktisch und verschärfen durch aggressive
Promotion den Preisdruck. Die Margen der Brauer erodieren.
4. HoReCa ist ein Blindflug: - ohne verursachungsgerechte Kostenallokation wird
Geld verbrannt
Der On-Premise-Kanal ist noch immer stark von Bauchgefühl, Beziehungen und
Volumenlogik geprägt - echte Rentabilitätsdaten fehlen oft komplett. Wer Kunden
nach Verkaufszahlen bewertet, aber nicht nach Beitrag zum Ergebnis, verbrennt
Ressourcen. "Strategische Kundenbedeutung" ohne harte Zahlen ist nichts als
