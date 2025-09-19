    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Bier - und jetzt? / Zehn Thesen. Zehn Lösungen. Ein Strategierahmen für die Zukunft der Brauwirtschaft

    N.Y./München (ots) - In München beginnt an diesem Wochenende wieder das
    Oktoberfest, was für die Brauereien traditionell auch ein Anlass ist, sich
    selbst zu feiern. Tatsächlich aber steht die Branche in Deutschland und Europa
    unter massivem Druck. Veränderte Konsumentenpräferenzen, explodierende osten und
    die Dominanz des Handels zwingen Brauereien, ihre Geschäftsmodelle radikal zu
    überdenken.

    Alvarez & Marsal blickt hinter die Kulissen der Branche, bringt in zehn
    zentralen Thesen die größten Herausforderungen auf den Punkt und zeigt auf, wie
    sich Brauereien in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld behaupten können.

    Zwischen Mainstream und Margendruck - 10 unbequeme Wahrheiten zur Brauindustrie

    1. Das Pils ist tot, Helles und Kellerbier sind Mainstream, Alkoholfreies ein
    Muss. Das "next big thing" wird über die Zukunft der Brauer entscheiden.

    Die wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier rechtfertigt die bisherigen
    Investitionen in Entalkoholisierung - doch das allein wird nicht reichen. Jeder
    Mega-Trend beginnt als Nische, und die großen Brauer sind mit ihren
    Produktionsanlagen nicht auf Kleinstmengen vorbereitet. Wer in der Nische mit
    Craft-Brauern mithalten will, muss radikal flexibilisieren. Das ist ein
    kapitalintensiver Kraftakt. Die Branche steht vor der entscheidenden Aufgabe,
    Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen.

    2. Kundenloyalität ist ein Mythos - die neue Realität ist Marken-Hopping.

    In Hotels, Restaurants und im Catering hat der Gast oft keine Wahl und trinkt
    jene Marke, die gerade in der Sorte seiner Wahl verfügbar ist. Im
    Lebensmittel-Einzelhandel und Getränkefachgroßhandel (GFGH ) hingegen
    entscheiden Shopper innerhalb bestimmter Geschmacks- und Imageprofile.
    Allerdings ist echte Markenbindung kaum vorhanden, Verbraucher agieren häufig
    preisbewusst.

    3. Der Handel diktiert die Spielregeln - die Branche bleibt in der Defensive.

    Der Handel diktiert die Bedingungen: Große Einzelhändler und nationale GFGH
    dominieren die Verhandlungen und nutzen ihre Marktmacht, um Preise zu drücken.
    Gleichzeitig agieren kleinere GFGH taktisch und verschärfen durch aggressive
    Promotion den Preisdruck. Die Margen der Brauer erodieren.

    4. HoReCa ist ein Blindflug: - ohne verursachungsgerechte Kostenallokation wird
    Geld verbrannt

    Der On-Premise-Kanal ist noch immer stark von Bauchgefühl, Beziehungen und
    Volumenlogik geprägt - echte Rentabilitätsdaten fehlen oft komplett. Wer Kunden
    nach Verkaufszahlen bewertet, aber nicht nach Beitrag zum Ergebnis, verbrennt
    Ressourcen. "Strategische Kundenbedeutung" ohne harte Zahlen ist nichts als
    Seite 1 von 4 


