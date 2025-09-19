Bier - und jetzt? / Zehn Thesen. Zehn Lösungen. Ein Strategierahmen für die Zukunft der Brauwirtschaft

N.Y./München (ots) - In München beginnt an diesem Wochenende wieder das

Oktoberfest, was für die Brauereien traditionell auch ein Anlass ist, sich

selbst zu feiern. Tatsächlich aber steht die Branche in Deutschland und Europa

unter massivem Druck. Veränderte Konsumentenpräferenzen, explodierende osten und

die Dominanz des Handels zwingen Brauereien, ihre Geschäftsmodelle radikal zu

überdenken.



Alvarez & Marsal blickt hinter die Kulissen der Branche, bringt in zehn

zentralen Thesen die größten Herausforderungen auf den Punkt und zeigt auf, wie

sich Brauereien in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld behaupten können.





Zwischen Mainstream und Margendruck - 10 unbequeme Wahrheiten zur Brauindustrie1. Das Pils ist tot, Helles und Kellerbier sind Mainstream, Alkoholfreies einMuss. Das "next big thing" wird über die Zukunft der Brauer entscheiden.Die wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier rechtfertigt die bisherigenInvestitionen in Entalkoholisierung - doch das allein wird nicht reichen. JederMega-Trend beginnt als Nische, und die großen Brauer sind mit ihrenProduktionsanlagen nicht auf Kleinstmengen vorbereitet. Wer in der Nische mitCraft-Brauern mithalten will, muss radikal flexibilisieren. Das ist einkapitalintensiver Kraftakt. Die Branche steht vor der entscheidenden Aufgabe,Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen.2. Kundenloyalität ist ein Mythos - die neue Realität ist Marken-Hopping.In Hotels, Restaurants und im Catering hat der Gast oft keine Wahl und trinktjene Marke, die gerade in der Sorte seiner Wahl verfügbar ist. ImLebensmittel-Einzelhandel und Getränkefachgroßhandel (GFGH ) hingegenentscheiden Shopper innerhalb bestimmter Geschmacks- und Imageprofile.Allerdings ist echte Markenbindung kaum vorhanden, Verbraucher agieren häufigpreisbewusst.3. Der Handel diktiert die Spielregeln - die Branche bleibt in der Defensive.Der Handel diktiert die Bedingungen: Große Einzelhändler und nationale GFGHdominieren die Verhandlungen und nutzen ihre Marktmacht, um Preise zu drücken.Gleichzeitig agieren kleinere GFGH taktisch und verschärfen durch aggressivePromotion den Preisdruck. Die Margen der Brauer erodieren.4. HoReCa ist ein Blindflug: - ohne verursachungsgerechte Kostenallokation wirdGeld verbranntDer On-Premise-Kanal ist noch immer stark von Bauchgefühl, Beziehungen undVolumenlogik geprägt - echte Rentabilitätsdaten fehlen oft komplett. Wer Kundennach Verkaufszahlen bewertet, aber nicht nach Beitrag zum Ergebnis, verbrenntRessourcen. "Strategische Kundenbedeutung" ohne harte Zahlen ist nichts als