    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    /DISREGARD RELEASE

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CMG/

    Wien (ots/PRNewswire) - Wir werden von CMG darauf hingewiesen, dass Journalisten
    und andere Leser die Pressemitteilung "Dead to Rights": Chinesischer Film vor
    dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien, die am 18.
    September 2025 von CMG über PR Newswire veröffentlicht wurde, ignorieren
    sollten, da die Pressemitteilung ein fehlerhaftes Foto enthielt. QUELLE CMG

    Pressekontakt:

    KONTAKT - xijing@cctv.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6121242
    OTS: CMG

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    /DISREGARD RELEASE CMG/ Wir werden von CMG darauf hingewiesen, dass Journalisten und andere Leser die Pressemitteilung "Dead to Rights": Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien, die am 18. September 2025 von CMG über PR …