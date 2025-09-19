/DISREGARD RELEASE
Wien (ots/PRNewswire) - Wir werden von CMG darauf hingewiesen, dass Journalisten
und andere Leser die Pressemitteilung "Dead to Rights": Chinesischer Film vor
dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien, die am 18.
September 2025 von CMG über PR Newswire veröffentlicht wurde, ignorieren
sollten, da die Pressemitteilung ein fehlerhaftes Foto enthielt. QUELLE CMG
KONTAKT - xijing@cctv.com
