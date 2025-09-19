    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    Befesa ziehen an - UBS startet mit Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Befesa-Aktien steigen nach UBS-Kaufempfehlung.
    • Kursziel von UBS: 44 Euro, Potenzial +57%.
    • Wachstumsmöglichkeiten in USA und Europa erkannt.
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Befesa haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS profitiert. In der Spitze schnellten sie im Kleinwerte-Index SDax um fast neun Prozent auf ein Hoch seit Mitte Juli nach oben. Am Nachmittag standen die Papiere des Recycling-Spezialisten noch 3,5 Prozent bei 28,06 Euro im Plus. Ihre Kursgewinne seit Jahresbeginn bauten sie damit auf mehr als ein Drittel aus.

    UBS-Analyst Olivier Calvet nahm Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung auf, damit sieht er weiteres Kurspotenzial von rund 57 Prozent. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich weltweit führend. Calvet sieht viele Wachstumsmöglichkeiten, entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit Befesa-Aktien könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen./niw/jha/

    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 16.954 auf Ariva Indikation (19. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd..

    Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +14,94 %/+58,05 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
