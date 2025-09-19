30-Millionen-Mann Jobe Bellingham bleibt vorerst Bankdrücker

"Wenn man einen Vertrag hier unterschreibt, dann ist das nicht nur ein gut dotierter Vertrag, sondern auch einer, bei dem man weiß: Es gibt verdammt viel Konkurrenz", sagte Kovac: "Der Sprung von der zweiten englischen Liga in die Bundesliga ist schon ein Sprung. Da müssen wir nicht drum herumreden." Grundsätzlich sei der BVB-Coach aber "mit seiner Entwicklung zufrieden."/lap/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 3,615 auf Tradegate (19. September 2025, 15:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,08 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +38,50 %/+38,50 % bedeutet.