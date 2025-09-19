UNTERNEHMEN vom 19.09.2025 - 15.15 Uhr

KÖLN - Der Zollstreit mit den USA durchkreuzt die Geschäftspläne des Werbevermarkters Ströer . Das Unternehmen kappte deshalb am Vorabend seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte auf dem Niveau von 2024 verharren, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Köln mit. An der Börse kam dies am Freitag nicht gut an.

HANNOVER - Beim Reifenhersteller Continental macht der langjährige Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle im kommenden Jahr Platz für eine Nachfolgerin. Sabrina Soussan soll noch Ende dieses Monats als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat einziehen und voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2026 den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, wie der Dax -Konzern am Freitag mitteilte. Reitzle war 16 Jahre lang im Aufsichtsrat der Hannoveraner, er hat die derzeit laufende Aufspaltung des Konzerns angestoßen. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Wechsel an der Spitze des Gremiums berichtet.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus streicht 450 Stellen - Aktie unter Druck

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus packt den Rotstift aus und streicht 450 Arbeitsplätze. Das Sparprogramm solle die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig sichern, teilte der Spezialist für Kofferraum-Gasfedern am Donnerstagabend in Koblenz mit. Während die Kosten des Umbaus im laufenden Jahr deutlich am Konzerngewinn zehren, hält Stabilus-Chef Michael Büchsner an seinen Prognosen für das Tagesgeschäft fest. An der Börse kamen die Nachrichten am Freitagmorgen schlecht an.

ROUNDUP: Scout24 kauft spanische Online-Immobilienplattformen - Aktie rutscht ab

MÜNCHEN/BERLIN - Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT. Bei den Aktionären kommt der Deal allerdings gar nicht gut an.

Daimler Truck schmiedet Allianz mit US-Rüstungsunternehmen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax -Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten.

Fedex schneidet besser ab als erwartet



MEMPHIS - Der US-Logistik-Konzern Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz stieg von 21,6 Milliarden auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Memphis mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 1,2 auf 1,3 Milliarden Dollar. Dabei profitierte der DHL -Konkurrent von einem robusten Inlandspaketgeschäft sowie Kostensenkungen. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet.

Weimer: Zerschlagung von Google wäre das Beste



BERLIN - Mit scharfen Worten hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den US-Tech-Giganten Google kritisiert - und dessen Zerschlagung gefordert. "Am besten wäre es, wenn Google zerschlagen würde", sagte er im "Berlin Playbook"-Podcast von "Politico" (Freitag). Der parteilose Politiker wünscht sich eine härtere Gangart unter anderem im Steuerrecht: "Die zahlen hier so gut wie keine Steuern und geben der Gesellschaft nichts zurück", sagte er über den US-Konzern.

Weitere Meldungen



-Roche: Expertenrat empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Krebsmittel Lunsumio -Umfrage: Mehrheit gegen Verbrenner-Aus 2035

-Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

-Trump stellt Lizenzen von US-Sendern infrage

-Streit um Betriebsrente: Lufthansa sieht keine Spielräume -WHO stärkt Pandemie-Regeln - keine Anordnungen zu Lockdowns -Bahn: Lassen keine Züge ausfallen, um Statistik aufzubessern -Ministerin Warken: Arzneiversorgung im Herbst gewährleistet -Weimer: Die Öffentlich-Rechtlichen müssen Meinungsvielfalt abbilden -Baustart auf nächstem Abschnitt der Stromtasse Suedlink -Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Bahn ist für Neubau

-Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte

-ROUNDUP: Kerosin-Lieferprobleme am Flughafen Hamburg wohl weitgehend behoben -ROUNDUP/Mit dem ICE von München nach Berlin: Bahn beseitigt Nadelöhr -Journalistenverband wirft CDU Einmischung beim NDR vor°

