Abcourt übt Option auf Rückkauf einer NSR-Royalty von 0,5 % aus und stockt Darlehensfinanzierung von Nebari weiter auf

Rouyn-Noranda, Kanada, 19. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Option ausübt, die Net Smelter Return-Royalty auf sämtliche metallische und nichtmetallische Minerale, die in den Konzessionsgebieten Sleeping Giant und Dormex abgebaut oder auf andere Weise gewonnen werden, (die „Royalty“) zugunsten von Maverix Metals Inc. („Maverix“) im Einklang mit den Bedingungen der Net-Smelter Return-Royalty-Vereinbarung, die das Unternehmen und Maverix am 22. September 2022 abgeschlossen hatten (die „Royalty-Vereinbarung“), von 2,0 % auf 1,5 % zu reduzieren.

Der Royalty-Satz wurde gegen eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US$ um 0,5 % verringert (die „erste Option“). Gemäß der Royalty-Vereinbarung kann Abcourt sich jederzeit bis zum 22. September 2028 dazu entscheiden, den Royalty-Satz gegen eine Zahlung von 4.000.000 US$ an den Inhaber der Royalty um weitere 0,5 % zu verringern, um die Royalty damit auf 1,0 % zu reduzieren.

Abcourt gibt ferner bekannt, dass es eine zweite Änderung seiner Kreditvereinbarung („Darlehensvereinbarung“) mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (der „Kreditgeber“ oder „Nebari“) vereinbart hat, im Rahmen derer dem Unternehmen ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 2.000.000 US$ zur Verfügung gestellt wird (das „aufgestockte Darlehen“). Der Erlös aus dem aufgestockten Darlehen wird zur Ausübung der ersten Option verwendet. Es wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen der Darlehensvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Nebari vorgenommen.

Im Rahmen des aufgestockten Darlehens beläuft sich der Gesamtbetrag, den das Unternehmen vom Kreditgeber aufgenommen hat, auf 12.000.000 US$ (der „Kapitalbetrag“), aufgeteilt in drei Tranchen: (i) 8.000.000 US$ am 3. Juli 2025 („Tranche 1“), (ii) 2.000.000 US$ am 10. September 2025 („Tranche 2“) und (iii) 2.000.000 US$ am heutigen Datum („Tranche 3“). Weitere Einzelheiten zur ursprünglichen Darlehensvereinbarung entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen von Abcourt vom 3. Juli 2025 und 10. September 2025.