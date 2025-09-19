VTA Austria übernimmt ALUCOM AG über ihre deutsche Tochtergesellschaft
Rottenbach (ots) - Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug
hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH
sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen.
Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr als 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den größten Produzenten von
Aluminiumverbindungen in Deutschland. Zum Portfolio gehören anorganische
Fällungsmittel, spezielle Aluminiumhydroxide, Aluminiumchloride (wie PAC und
ACH), Aluminiumsulfate und Aluminiumaluminate sowie Mischungen mit Eisensalzen.
Die Produkte finden Einsatz in der Wasser- und Papierindustrie, im Baugewerbe
sowie in der chemischen Industrie und werden überwiegend in Deutschland
vertrieben.
Mit der Übernahme stärkt die VTA-Gruppe ihre Position in zentralen Märkten und
sichert sich langfristig den Zugang zu entscheidenden Rohstoffen und
Produktionsmitteln. Zudem ergibt sich, dass Marlen Kubinger mit ihren 20 Jahren
nun auch die jüngste Aufsichtsratsvorsitzende Deutschlands ist.
"Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend bleibt die VTA-Gruppe
konsequent auf Wachstumskurs und baut ihr unternehmerisches Engagement in
Deutschland weiter aus. Mit der Integration der ALUCOM AG gewinnen wir nicht nur
hochspezialisiertes Know-how, sondern auch eine starke Produktionsbasis für
unsere zukünftige Expansion sowie einen wertvollen Hafen- und Gleisanschluss."
betont Prof. DDr. h.c. Ulrich Kubinger, CEO der VTA-Gruppe.
Über VTA
Die VTA-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein international führender
Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit
modernster Forschung, nachhaltigen Technologien und einem weltweiten Netzwerk
von Niederlassungen unterstützt VTA Kommunen und Industrieunternehmen bei der
Sicherung von Wasserqualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das
familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und verfolgt seit seiner Gründung einen konsequenten Wachstumskurs.
VTA ist in über 80 Ländern tätig und hilft dabei, das Abwasser von mehr als 300
Millionen Menschen täglich zu reinigen.
Pressekontakt:
VTA Austria GmbH
E-Mail: mailto:institut@vta.cc
Website: https://www.vta.cc
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131654/6121271
OTS: VTA Austria GmbH
