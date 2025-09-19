    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSITE Centers AktievorwärtsNachrichten zu SITE Centers
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    VTA Austria übernimmt ALUCOM AG über ihre deutsche Tochtergesellschaft

    Rottenbach (ots) - Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug
    hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH
    sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen.

    Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr als 100
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den größten Produzenten von
    Aluminiumverbindungen in Deutschland. Zum Portfolio gehören anorganische
    Fällungsmittel, spezielle Aluminiumhydroxide, Aluminiumchloride (wie PAC und
    ACH), Aluminiumsulfate und Aluminiumaluminate sowie Mischungen mit Eisensalzen.
    Die Produkte finden Einsatz in der Wasser- und Papierindustrie, im Baugewerbe
    sowie in der chemischen Industrie und werden überwiegend in Deutschland
    vertrieben.

    Mit der Übernahme stärkt die VTA-Gruppe ihre Position in zentralen Märkten und
    sichert sich langfristig den Zugang zu entscheidenden Rohstoffen und
    Produktionsmitteln. Zudem ergibt sich, dass Marlen Kubinger mit ihren 20 Jahren
    nun auch die jüngste Aufsichtsratsvorsitzende Deutschlands ist.

    "Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend bleibt die VTA-Gruppe
    konsequent auf Wachstumskurs und baut ihr unternehmerisches Engagement in
    Deutschland weiter aus. Mit der Integration der ALUCOM AG gewinnen wir nicht nur
    hochspezialisiertes Know-how, sondern auch eine starke Produktionsbasis für
    unsere zukünftige Expansion sowie einen wertvollen Hafen- und Gleisanschluss."
    betont Prof. DDr. h.c. Ulrich Kubinger, CEO der VTA-Gruppe.

    Über VTA

    Die VTA-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein international führender
    Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit
    modernster Forschung, nachhaltigen Technologien und einem weltweiten Netzwerk
    von Niederlassungen unterstützt VTA Kommunen und Industrieunternehmen bei der
    Sicherung von Wasserqualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das
    familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter und verfolgt seit seiner Gründung einen konsequenten Wachstumskurs.
    VTA ist in über 80 Ländern tätig und hilft dabei, das Abwasser von mehr als 300
    Millionen Menschen täglich zu reinigen.

    Pressekontakt:

    VTA Austria GmbH
    E-Mail: mailto:institut@vta.cc
    Website: https://www.vta.cc

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131654/6121271
    OTS: VTA Austria GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VTA Austria übernimmt ALUCOM AG über ihre deutsche Tochtergesellschaft Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen. Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr …