Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz könnte am Montag feststehen. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man sei guter Dinge, dass am Montag "nicht nur" Schnieder in der Bundespressekonferenz sitzen werde. Das hänge aber noch von vielen Dingen ab. Der Minister stellt am Montag Eckpunkte einer Reform der bundeseigenen Deutschen Bahn vor.

Schnieder sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auf die Frage, ob er einen neuen Bahnchef gefunden habe: "Wir haben einen Kandidaten, aber es kann sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen."