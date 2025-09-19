Trump telefoniert mit Xi: Steht TikTok in den USA kurz vor der Rettung?

Details zum Inhalt des Gesprächs gab der chinesische Staatsrundfunk CCTV nicht bekannt. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf Anfragen. Das Telefonat fällt in eine Phase, in der auch über ein mögliches persönliches Treffen zwischen Xi und Trump im Rahmen des Asia-Pacific Economic Cooperation-Gipfels in Südkorea vom 30. Oktober bis zum 1. November verhandelt wird, berichtete Reuters.

Die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping führten am Freitag ein Telefonat, wie chinesische Staatsmedien und ein US-Beamter bestätigten. Im Mittelpunkt stand demnach ein mögliches Abkommen, das den Betrieb der Video-App TikTok in den Vereinigten Staaten sichern und die Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten entschärfen soll. Es handelte sich um das erste bekannte Gespräch der beiden Staatschefs seit drei Monaten, das um 14 Uhr MESZ begann, wie ein US-Beamter mitteilte.

TikTok als politischer Hebel

Eines der Kernziele Trumps ist die Zustimmung Pekings zu einem Rahmenabkommen, das bereits Anfang dieser Woche ausgehandelt wurde und TikTok in den Vereinigten Staaten erhalten könnte. Der Kongress hatte verfügt, dass die App bis Januar 2025 geschlossen werden müsse, sofern die US-Vermögenswerte nicht vom chinesischen Eigentümer ByteDance verkauft werden.

Trump weigert sich bislang, das Gesetz durchzusetzen, während nach einem neuen Besitzer gesucht wird. "Ich mag TikTok; es hat mir geholfen, gewählt zu werden", sagte Trump bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "TikTok hat enormen Wert. Die Vereinigten Staaten haben diesen Wert in der Hand, weil wir die Genehmigung erteilen müssen."

Wesentliche Fragen zum Deal bleiben offen. Unklar ist, wie die genaue Eigentümerstruktur aussehen wird, welchen Einfluss China behält und ob der Kongress zustimmen wird. Nach Reuters-Informationen würde TikTok seine US-Vermögenswerte von ByteDance auf US-Besitzer übertragen, während die App weiterhin den Algorithmus von ByteDance nutzen könnte. Kritiker warnen vor möglicher Spionage durch China, während Peking jegliche Sicherheitsbedrohung zurückweist.

Handel und Geopolitik bleiben heikle Punkte

Trump positioniert seine Außenpolitik als friedens- und geschäftsorientiert. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt bleiben jedoch angespannt. "Wir sind ziemlich nah an einem Deal", sagte Trump am Donnerstag in Bezug auf die Handelsgespräche. Die USA fordern unter anderem stärkere Käufe von Sojabohnen und Boeing-Flugzeugen durch China sowie ein härteres Vorgehen gegen den Export fentanylbezogener Chemikalien.

Seit Trumps Wiederantritt im Januar wurden die Zölle massiv erhöht, insbesondere gegen China, was zu Vergeltungsmaßnahmen Pekings führte. "Chinas effektiver Einsatz von Druckmitteln [Seltenerdmetallen] und Anreizen [TikTok] hat die Lage stark zu ihren Gunsten verschoben", sagte Scott Kennedy, Leiter des China Business and Economics Program am Center for Strategic and International Studies.

Trotz der Spannungen bleibt China der drittgrößte Handelspartner der Vereinigten Staaten und Hauptquelle des US-Handelsdefizits. Regionale Risiken wie Taiwan und das Südchinesische Meer belasten die strategische Lage zusätzlich. Liu Pengyu, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, betonte: "Die Diplomatie auf höchster Ebene spielt eine unverzichtbare Rolle für die strategische Steuerung der Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten."

Ein erstes Signal für eine mögliche Entspannung zeigte sich, als China die Rückkehr des Wells-Fargo-Bankers Chenyue Mao in die Vereinigten Staaten erlaubte, der zuvor monatelang festgehalten worden war.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

