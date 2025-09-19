    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarclays AktievorwärtsNachrichten zu Barclays

    Barclays-Deutschlandchefin - Globale Investoren finden Deutschland hochattraktiv
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Standort Deutschland steht stark in der Kritik, laut der Top-Bankerin Ingrid Hengster fällt der Blick aus dem Ausland aber gar nicht so schlecht aus. "Internationale Investoren sehen Deutschland als hochattraktiven Markt", berichtete die Deutschlandchefin der britischen Bank Barclays im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW).

    In Gesprächen mit Investoren etwa aus den USA höre sie, dass diese viel unausgeschöpftes Wachstumspotenzial in Deutschland sähen. Sie erwarteten aber auch, dass man die bekannten Schwächen angehe, darunter viel Bürokratie, teure Energie und ein Rückstand bei der Digitalisierung. "Wir dürfen nicht zu lange warten, die Reformen anzupacken", sagte die Investmentbankerin, die früher im Vorstand der Förderbank KfW saß.

    Konjunkturindikatoren zeigten ein positives Momentum für die deutsche Wirtschaft, so Hengster. So erwarteten führende Ökonomen für das kommende Jahr übereinstimmend ein Wachstum von mehr als einem Prozent - nicht zuletzt wegen der Milliarden-Sondervermögen.

    "Ohne Vertrauen kein Wachstum"

    "Wer Wachstum will, muss aber auch Vertrauen stärken", appellierte Hengster. "Sonst nützen auch die Milliarden nichts." Die Politik müsse den Menschen eine Vision geben, wie Deutschland in einigen Jahren aussehen solle. "Wenn ich keine Vision zeige, wie sollen die Leute dann den Veränderungen zustimmen, die kommen müssen?"

    Für die Bundesregierung findet Hengster lobende Worte. Diese habe bereits manche Reformen auf den Weg gebracht wie die Einführung der Aktiv- und der Frühstartrente. Auch der geplante Deutschland-Fonds, der privates Kapital mobilisieren soll, sei ein guter Ansatz.

    Viele Wirtschaftsverbände sehen den Standort Deutschland auf dem absteigenden Ast und verweisen auf Ranglisten, nach denen die Bundesrepublik an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Auch ihr machten die vielen schlechten Schlagzeilen über die deutsche Wirtschaft manchmal zu schaffen, sagte Hengster. Aber: "Es gibt keine Alternative zu Optimismus."/als/DP/men

    ISIN:GB0031348658WKN:850403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 4,40 auf Tradegate (19. September 2025, 14:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um +1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 62,19 Mrd..

    Barclays zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0850. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +328,41 %/+57,84 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
