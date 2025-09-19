Warum die Continental-Aktie ohne Aumovio ein echtes Schnäppchen ist

Die neue Aumovio-Aktie startete vielversprechend an der Börse, und die Continental-Aktie korrigierte am Donnerstag entsprechend. Für den DAX-Konzern ist der Spin-Off eine perfekte Gelegenheit, sich in neuem Licht zu präsentieren. Analysten der Bank of America haben ihr Kursziel von 97 Euro auf 73 Euro gesenkt.

Nach der Trennung von Aumovio besteht Continental nur noch aus den Bereichen Reifen (ca. 70% des Umsatzes) und ContiTech. Dies macht das Unternehmen weniger konjunkturanfällig. Besonders im Reifenbereich profitiert Continental von der steigenden Nachfrage nach großen, teuren Reifen. Diese machen mittlerweile rund 50 Prozent des Pkw-Reifengeschäfts aus und erzielen bis zu sechsmal höhere Gewinne als kleinere Reifen. Angesichts des zunehmenden Anteils von Elektrofahrzeugen wird erwartet, dass dieser Trend anhält, was positive Auswirkungen auf die Margen und den Preis-Mix hat.

Die Aktie ex-Aumovio sei jedoch ein echtes Schnäppchen aufgrund der attraktiven Bewertung und der potenziellen Cash-Rückflüsse, schreibt BofA-Analyst Horst Schneider. Ein entscheidender Katalysator für die Zukunft ist die geplante Veräußertung des ContiTech-Geschäfts bis 2026. Diese könnte eine Sonderdividende von bis zu 25 Euro pro Aktie nach sich ziehen.

Continental strebt bis 2027 eine Anpassung der operativen Gewinnmarge (EBIT) von derzeit 12,7 Prozent auf 16 Prozent an. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an der Veräußertung des ContiTech-Geschäfts, die voraussichtlich 2026 über die Bühne gehen wird. Der Verkauf könnte mehr als 5 Milliarden Euro einbringen.

Die Aktie von Continental gab am ersten Handelstag nach dem Aumovio Spin-off um 22 Prozent nach und notiert derzeit bei rund 57 Euro. Dies entspricht einem KGV von 6,8 für die Jahre 2026/27 – deutlich unter den Durchschnittswerten von Reifen-Wettbewerbern wie Pirelli und Michelin (8,8). Trotz eines schwächeren dritten Quartals 2025, bedingt durch negative Währungseffekte und höhere US-Zölle, sehen die Analysten weiterhin Potenzial für die Aktie.

Die Bank of America bleibt bei der Empfehlung "Kaufen" und sieht das neue Kursziel bei 73 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent entspricht. Diese Schätzung berücksichtigt noch nicht die mögliche Sonderdividende von über 25 Euro pro Aktie, die nach dem ContiTech-Verkauf im Jahr 2027 ausgeschüttet werden könnte. Hinzu kommt eine reguläre Dividende von etwa 2,90 Euro pro Aktie im Jahr 2025 und 3,50 Euro im Jahr 2026.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





