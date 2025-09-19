Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.09. - US Tech 100 stark +0,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.182,06 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Apple +1,71 %, Unitedhealth Group +1,22 %, Microsoft +0,85 %, Honeywell International +0,83 %, Amazon +0,75 %
Flop-Werte: Walt Disney -0,93 %, Nike (B) -0,92 %, Amgen -0,04 %, Chevron Corporation +0,05 %, Boeing +0,05 %
Der US Tech 100 steht bei 24.536,33 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Fortinet +3,12 %, Tesla +2,78 %, Palantir +2,67 %, AppLovin Registered (A) +2,55 %, Copart +1,90 %
Flop-Werte: Micron Technology -4,56 %, Intel -2,90 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,28 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,61 %, Arm Holdings -1,29 %
Der S&P 500 steht bei 6.644,36 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Fortinet +3,12 %, Tesla +2,78 %, Newmont Corporation +2,76 %, Palantir +2,67 %, Western Digital +1,99 %
Flop-Werte: Willis Towers Watson -22,68 %, Lennar Registered (A) -5,52 %, Micron Technology -4,56 %, Fedex -3,63 %, D.R. Horton -3,05 %
