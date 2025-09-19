Besonders beachtet!
Micron Technology - Aktie verliert deutlich - 19.09.2025
Am 19.09.2025 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -4,56 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.
Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025
Mit einer Performance von -4,56 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,45 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +12,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +69,64 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.
Micron Technology Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,44 %
|1 Monat
|+36,45 %
|3 Monate
|+36,45 %
|1 Jahr
|+82,18 %
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,78 Mrd.EUR wert.
Börsenstart USA - 19.09. - US Tech 100 stark +0,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
dailyAktien: Micron Technology – An der oberen Trendkanalbegrenzung
DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.
Micron Technologies im Rallye-Modus – doch Vorsicht ist geboten!
Die Micron-Aktie hat zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen und ein neues Hoch markiert. Könnte sich der Anstieg trotz Überhitzung fortsetzen?
Micron Technology Aktie jetzt kaufen?
Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.