Nuix erhält einen mehrjährigen Vertrag mit der deutschen Steuerbehörde zur Stärkung der Ermittlungs- und Regulierungskompetenzen

Nuix Neo automatisiert Arbeitsabläufe und nimmt Daten aus über 1000 Dateitypen in großem Umfang auf. Durch den Einsatz verantwortungsvoller KI, fortschrittlicher Automatisierung sowie tiefgreifender Link-Analyse ermöglicht die Software Ermittlern, die Wahrheit in riesigen, komplexen Datensätzen aufzudecken und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Nuix liefert konsistente, überprüfbare sowie vertretbare Ergebnisse und bringt wichtige Beweise an die Oberfläche.

SYDNEY, 19. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Nuix („das Unternehmen", ASX: NXL) gibt heute bekannt, den Zuschlag für einen mehrjährigen Vertrag bezüglich der Lieferung forensischer Analysesoftware an das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz erhalten zu haben.

Nuix unterstützt weltweit Steuerbehörden, Integritätsbehörden sowie andere Regulierungsbehörden bei der Zentralisierung und Analyse großer Datensätze, um Ermittlern bei der Aufdeckung finanzieller Unregelmäßigkeiten zu helfen, die Einhaltung von Steuervorschriften zu verbessern sowie die Effizienz von Ermittlungsverfahren zu erhöhen.

Jonathan Rubinsztein, Geschäftsführer von Nuix, sagte: „Diese Partnerschaft unterstreicht, warum fast 100 Aufsichtsbehörden weltweit Nuix bei ihren komplexesten Untersuchungen vertrauen. Als die erste Anlaufstelle für Aufsichtsbehörden sind wir stolz darauf, die Landesfinanzdirektion Rheinland-Pfalz bei der Förderung von Spitzenleistungen bei der Regulierung und der Aufdeckung der Wahrheit unterstützen zu können.

Unsere Partnerschaft mit dem Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz spiegelt eine gemeinsame Vision für Innovation und Integrität bei der Regulierungsarbeit wider. Wir sind stolz darauf, sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen."

Stefan Dörn, Projektleiter in der rheinischen Steuerverwaltung beim Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, sagte: „Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren haben wir uns für Nuix entschieden, da es die beste Lösung für unsere Organisation bietet. Seine Technologie kann dazu beitragen, unsere Prüfungen und Untersuchungen effizienter zu gestalten sowie zu beschleunigen.

Kontakt:

Alice Ridgway

alice.ridgway@nuix.com







View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuix-erhalt-einen-mehrjahrigen-vertrag-mit-der-deutschen-steuerbehorde-zur-starkung-der-ermittlungs--und-regulierungskompetenzen-302561588.html