    Von Elektromobilität bis KI

    Nationale Konferenz zeigt Wege für die Mobilität der Zukunft

    Mannheim (ots) - Veranstaltungsempfehlung: NaKoBeMo 2025: Die vierte "Nationale
    Konferenz für betriebliche Mobilität" am 25. und 26. November in Heidelberg /
    spannende Keynotes, Impulsvorträge und Panel-Talks zu aktuellen Mobilitätsthemen

    Wie gelingt es Unternehmen, Mobilität gleichzeitig nachhaltiger, effizienter und
    attraktiver zu gestalten? Antworten darauf gibt die Nationale Konferenz für
    betriebliche Mobilität (NaKoBeMo®), die am 25. und 26. November 2025 in
    Heidelberg stattfindet. Mit Speakern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
    ist sie der zentrale Treffpunkt für alle, die die Mobilität von morgen
    verantwortungsvoll gestalten wollen.

    Unternehmen stehen unter Druck: steigende Kosten, neue regulatorische
    Anforderungen wie die CSRD-Richtlinien und die Erwartungen der Mitarbeitenden
    verlangen nach zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten. Die NaKoBeMo 2025 bietet
    konkrete Lösungen und relevante Themen - von der Fuhrpark-Transformation über
    die Einführung von Mobilitätsbudgets bis zur Integration von Elektromobilität
    und Künstlicher Intelligenz. "Wir geben den wichtigsten und relevantesten Fragen
    rund um die betriebliche Mobilität eine Bühne. Fragen, mit den sich alle
    Mobilitätsverantwortlichen auseinandersetzen müssen. Das geht nur mit
    Motivation, Vernetzung, Wissen und Qualifikation", unterstreicht Marc-Oliver
    Prinzing, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM).

    Zu den Keynote-Speakern gehören unter anderem:

    - Prof. Dr. Stephan Jansen (Professor für Urbane Innovation an der Universität
    der Künste Berlin) - "Was 2026 wirklich zählt"
    - Florian Baur (CEO JobRad AG) - "Nachhaltigkeitspotenziale in der betrieblichen
    Mobilität"
    - Thomas Quernheim (TÜV Rheinland) - "Technische Herausforderungen der
    betrieblichen Mobilität - von der Batterie bis zur KI"
    - Marc Odinius (Dataforce) - Ergebnisse des BBM Mobility Survey. Worauf
    Arbeitgeber besonders achten sollten.

    Viele weitere Akteure aus Unternehmen, Verbänden, Kommunen und Hochschulen
    beteiligen sich an der Konferenz und präsentieren Vorträge und Best Practices.
    Auch Praxisberichte von Unternehmen wie Fraport, Würth oder den Berliner
    Verkehrsbetrieben geben Einblicke in erfolgreiche Umsetzungen.

    Das Programm der NaKoBeMo 2025 setzt auf drei thematische Foren parallel zu
    Keynotes und Workshops:

    - Forum Future Mobility - mit Fokus auf neue Technologien, Trends und
    gesellschaftliche Entwicklungen.
    - Forum Elektromobilität - zu Ladeinfrastruktur, E-Fahrzeugmarkt und
    bidirektionalem Laden.
    - Forum Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement - zu Best Practices, Steuerfragen und
    strategischen Konzepten.

    "Mit den Foren schaffen wir Räume für mehr Spezialisierung, Austausch und
    Praxisnähe. So können sich die Teilnehmenden noch gezielter mit ihren
    Schwerpunkten auseinandersetzen", betont Prinzing. Mobilität sei für Unternehmen
    längst nicht mehr nur eine Frage des Fuhrparks, sondern ein entscheidender
    Faktor für Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität.

    Neben den wichtigen Inhalten ist ein wesentliches Element der NaKoBeMo das
    Kompetenznetzwerk. Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen und von anderen zu
    lernen. Ein besonderes Highlight wird die Jubiläums-Gala "15 Jahre BBM" am 25.
    November mit einigen Überraschungen.

    Die NaKoBeMo 2025 ist die Leitveranstaltung für alle, die Mobilität im
    Unternehmen strategisch weiterentwickeln wollen. Von Best Practices bis zu
    neuesten Forschungserkenntnissen - in Heidelberg wird deutlich, wie nachhaltige
    und innovative Mobilität Realität wird und werden kann. Insbesondere
    Unternehmen, Kommunen und kommunale Betriebe, die die betriebliche Mobilität mit
    Blick auf die Zukunft verantwortungsvoll gestalten wollen, sollten die Konferenz
    nicht verpassen. Sie erhalten eine klare Orientierung zu Regulierung,
    Finanzierung und Technologiepfaden - von betrieblicher Mobilität bis zur
    Flotten- und Dienstreisepolitik.

    Weitere Informationen zur NaKoBeMo mit dem ausführlichen Programm finden Sie
    unter https://www.nationale-konferenz-mobilitaet.de/

    Pressekontakt:

    Axel Schäfer, Geschäftsführer
    Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
    Am Oberen Luisenpark 22
    68165 Mannheim
    mailto:presse@mobilitaetsverband.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117407/6121353
    OTS: Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.


