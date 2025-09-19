Nationale Konferenz zeigt Wege für die Mobilität der Zukunft

Wenn die Blinden von den Farben sprechen ...





Zum Thema Amperfield:

Selbstverständlich ist dieser Geschäftszweig im Kurs eingepreist. Allein deswegen gab es doch den Anstieg in 2021 von 0,5 Euro auf 3 Euro.

"2020–2021: Amperfied profitierte stark vom KfW-Förderprogramm 440, das Wallboxen mit bis zu 900 € pro Ladepunkt förderte.

Rund 200.000 Wallboxen wurden über das Programm verkauft, was einem Marktanteil von etwa 20–31 % in Deutschland entsprach

Einbruch nach Förderende

Nach dem Ende der Förderung im Oktober 2021 sank die Nachfrage drastisch.

Der Umsatz im 1. Quartal 2023/2024 fiel von 10 Mio. € auf nur 2 Mio. €, was einem Rückgang von 80 % entspricht"





Der Umsatz bei Druckmaschinen ist weiter rückläufig. Derzeit ist die Aktie eine Wette auf weitere Aufträge aus der Rüstungsindustrie.

Wobei es ja eigentlich noch keinen Auftrag gibt, sondern nur eine Absichtserklärung ...



