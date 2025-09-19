Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 1
Performance 1M: +20,04 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 2
Performance 1M: -5,94 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 3
Performance 1M: -3,96 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 4
Performance 1M: +5,43 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +2,11 %
