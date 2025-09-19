Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 1
Performance 1M: +15,62 %
Continental
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 2
Performance 1M: -22,10 %
Symrise
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 3
Performance 1M: -3,38 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 4
Performance 1M: -9,71 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 5
Performance 1M: -6,57 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 6
Performance 1M: -8,38 %
