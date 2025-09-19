Jetzt durchbricht Tesla die Schallmauer, sagen Analysten

Die Analystenfirma stufte das von Elon Musk geführte Unternehmen von Neutral auf Outperform hoch. Das Kursziel für den Elektrofahrzeughersteller wurde von 320 auf 548 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von rund 31 Prozent bedeuten würde.

Tesla könnte in den kommenden Jahren erhebliche Kursgewinne erzielen, sofern das Unternehmen seine ambitionierten Ziele in Bezug auf Marktkapitalisierung und Produktentwicklung erreicht, erklärte Baird am Freitag in einem Kundenbrief.

"Der Fokus hat sich zunehmend auf die Zukunft von Tesla verlagert", erklärt Baird-Analyst Ben Kallo in der Mitteilung. "Die kommenden Jahre sind voller Katalysatoren."

Im September veröffentlichte Tesla eine Reihe von Produkt- und Marktkapitalisierungsmeilensteinen für die nächsten zehn Jahre, die an Musks fast 1 Billion US-Dollar umfassendes Vergütungspaket gebunden sind. Laut dem Vorschlag strebt der EV-Hersteller an, seine Bewertung nahezu achtfach auf über 8 Billionen US-Dollar zu steigern und 400 Milliarden US-Dollar an bereinigtem EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) zu erreichen.

Baird zufolge könnte das Unternehmen diese Ziele erreichen, indem es eine Vielzahl von Produkten auf den Markt bringt und gleichzeitig seine Produktionskapazität erhöht.

"Wir sind weiterhin der Ansicht, dass eine gesteigerte Produktionskapazität und neue Produkte eine gleichmäßige Abfolge kommender Katalysatoren bieten", schreibt Kallo.

Bairds Einschätzung ist eine von insgesamt 23 Buy- oder Strong Buy-Empfehlungen für Tesla, zeigen Daten von LSEG. An der Wall Street sind die Analystenmeinungen zum EV-Hersteller weitgehend gespalten: Fast die Hälfte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 361,1EUR auf Tradegate (19. September 2025, 17:33 Uhr) gehandelt.

