Dexcom - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,66 % - 19.09.2025

Die Dexcom Aktie ist bisher um -6,66 % auf 60,23€ gefallen. Das sind -4,30 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Dexcom Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Dexcom Aktie damit um -0,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dexcom -16,30 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat -7,17 % 3 Monate -8,71 % 1 Jahr +2,93 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 392 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,50 Mrd.EUR wert.

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.