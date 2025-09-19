NETMARBLE STEIGERT DIE VORFREUDE AUF SEIN BRUTALES DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 DURCH DIE AKTUELLE VIDEOSERIE "INSIDE RAVEN2"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein renommierter Entwickler und

Publisher hochwertiger Spiele, veröffentlicht im Rahmen seiner wöchentlichen

Videoserie "INSIDE RAVEN2" immer wieder neue Details zu seinem kommenden

Dark-Fantasy-MMORPG Raven2 . Nach der Eröffnung der weltweiten Vorregistrierung

im August über Google Play, den App Store und den Epic Games Store hat Netmarble

kontinuierlich neue Videoinhalte veröffentlicht, um die weitläufige Welt, die

Geschichte, die Systeme und weitere Aspekte des Spiels zu präsentieren. Die

Videoserie kann auf dem offiziellen Kanal des Spiels auf YouTube

(https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) angesehen werden.



Die neueste Episode "Trail of the Demon" stellt die kooperativen und

kampfbetonten Inhalte von Raven2 in den Vordergrund und unterstreicht das Ziel

des Spiels, den elementaren Nervenkitzel eines MMORPG-Gameplays zu bieten. Das

Video konzentriert sich auch auf strategische PvE-Inhalte, bei denen die

taktische Koordination mit Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist. Darüber

hinaus können Spieler einen ersten Einblick in eine Vielzahl von Feldbossen

erhalten, denen sie beim Spielen von Raven2 begegnen werden.







Fantasy-Welt des Spiels (Episode 1, The Dark Fantasy Begins

(https://youtu.be/YaYMd_scwVA?feature=shared) ), acht verschiedene Klassen mit

umfangreichen Optionen zur Charakteranpassung (Episode 2, Hero's Birth

(https://youtu.be/Wd_rtYpkj-Y?feature=shared) ) und eine weitläufige Welt mit

fünf einzigartigen Königreichen, verschiedenen Quests und verborgenen

Geheimnissen (Episode 3, Epic Adventures (https://youtu.be/fInLSfmYhss) )

vorgestellt.



Durch die schrittweise Enthüllung wichtiger Gameplay-Systeme mittels

Filmaufnahmen und In-Game-Erzählungen bietet "INSIDE RAVEN2" den Fans einen sich

entwickelnden und vielschichtigen Einblick in das düstere, immersive Universum

von Raven2 . In den kommenden Wochen sind neue Episoden geplant, in denen Themen

wie Gildensysteme, Charakterentwicklung und ausführlichere Kommentare der

Entwickler behandelt werden.



Raven2 soll weltweit sowohl auf mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen

und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Spieler können sich bei Google

Play und im App Store vorab registrieren oder das Spiel im Epic Games Store auf

ihre Wunschliste setzen. Vorregistrierte Spieler erhalten exklusive Belohnungen,

darunter ein heroisches Heiliges Gewand und ein spezielles

Vorregistrierungspaket, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird.



Raven2 basiert auf der Unreal Engine und bietet eine unvergleichliche Grafik

sowie ein weitläufiges Universum, das in einem dunklen Fantasy-Reich angesiedelt

ist, in dem die Spieler zu Mitgliedern des Special Corps werden, das das

"verfluchte Stigma" trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene

untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine

Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt

aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das

Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website

(https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf YouTube

(https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) ,

(https://www.facebook.com/raven2gb) und Discord (https://discord.gg/raven2) , um

neue Episoden von "INSIDE RAVEN2" zu sehen und über die bevorstehende

Veröffentlichung des Spiels auf dem Laufenden zu bleiben.



Informationen zu Netmarble Corporation



Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit

führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und

strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das

Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites

Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als

Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von

Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New

World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und

The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter

http://company.netmarble.com/ .



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771609/250909_1_______1920x1080_EN.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl

e-steigert-die-vorfreude-auf-sein-brutales-dark-fantasy-mmorpg-raven2-durch-die-

aktuelle-videoserie-inside-raven2-302555885.html



Pressekontakt:



powerof2@netmarble.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6121385

OTS: Netmarble





