    NETMARBLE STEIGERT DIE VORFREUDE AUF SEIN BRUTALES DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 DURCH DIE AKTUELLE VIDEOSERIE "INSIDE RAVEN2"

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein renommierter Entwickler und
    Publisher hochwertiger Spiele, veröffentlicht im Rahmen seiner wöchentlichen
    Videoserie "INSIDE RAVEN2" immer wieder neue Details zu seinem kommenden
    Dark-Fantasy-MMORPG Raven2 . Nach der Eröffnung der weltweiten Vorregistrierung
    im August über Google Play, den App Store und den Epic Games Store hat Netmarble
    kontinuierlich neue Videoinhalte veröffentlicht, um die weitläufige Welt, die
    Geschichte, die Systeme und weitere Aspekte des Spiels zu präsentieren. Die
    Videoserie kann auf dem offiziellen Kanal des Spiels auf YouTube
    (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) angesehen werden.

    Die neueste Episode "Trail of the Demon" stellt die kooperativen und
    kampfbetonten Inhalte von Raven2 in den Vordergrund und unterstreicht das Ziel
    des Spiels, den elementaren Nervenkitzel eines MMORPG-Gameplays zu bieten. Das
    Video konzentriert sich auch auf strategische PvE-Inhalte, bei denen die
    taktische Koordination mit Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist. Darüber
    hinaus können Spieler einen ersten Einblick in eine Vielzahl von Feldbossen
    erhalten, denen sie beim Spielen von Raven2 begegnen werden.

    In den vorherigen Episoden der Serie "INSIDE RAVEN2" wurden die düstere
    Fantasy-Welt des Spiels (Episode 1, The Dark Fantasy Begins
    (https://youtu.be/YaYMd_scwVA?feature=shared) ), acht verschiedene Klassen mit
    umfangreichen Optionen zur Charakteranpassung (Episode 2, Hero's Birth
    (https://youtu.be/Wd_rtYpkj-Y?feature=shared) ) und eine weitläufige Welt mit
    fünf einzigartigen Königreichen, verschiedenen Quests und verborgenen
    Geheimnissen (Episode 3, Epic Adventures (https://youtu.be/fInLSfmYhss) )
    vorgestellt.

    Durch die schrittweise Enthüllung wichtiger Gameplay-Systeme mittels
    Filmaufnahmen und In-Game-Erzählungen bietet "INSIDE RAVEN2" den Fans einen sich
    entwickelnden und vielschichtigen Einblick in das düstere, immersive Universum
    von Raven2 . In den kommenden Wochen sind neue Episoden geplant, in denen Themen
    wie Gildensysteme, Charakterentwicklung und ausführlichere Kommentare der
    Entwickler behandelt werden.

    Raven2 soll weltweit sowohl auf mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen
    und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Spieler können sich bei Google
    Play und im App Store vorab registrieren oder das Spiel im Epic Games Store auf
    ihre Wunschliste setzen. Vorregistrierte Spieler erhalten exklusive Belohnungen,
    darunter ein heroisches Heiliges Gewand und ein spezielles
    Vorregistrierungspaket, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird.

    Raven2 basiert auf der Unreal Engine und bietet eine unvergleichliche Grafik
    sowie ein weitläufiges Universum, das in einem dunklen Fantasy-Reich angesiedelt
    ist, in dem die Spieler zu Mitgliedern des Special Corps werden, das das
    "verfluchte Stigma" trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene
    untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine
    Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt
    aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das
    Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website
    (https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf YouTube
    (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) , Facebook
    (https://www.facebook.com/raven2gb) und Discord (https://discord.gg/raven2) , um
    neue Episoden von "INSIDE RAVEN2" zu sehen und über die bevorstehende
    Veröffentlichung des Spiels auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
    führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
    strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
    Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
    Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
    Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
    Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
    World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
    The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
    http://company.netmarble.com/ .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771609/250909_1_______1920x1080_EN.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
    e-steigert-die-vorfreude-auf-sein-brutales-dark-fantasy-mmorpg-raven2-durch-die-
    aktuelle-videoserie-inside-raven2-302555885.html

    Pressekontakt:

    powerof2@netmarble.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6121385
    OTS: Netmarble


