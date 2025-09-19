Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.653,21USD pro Feinunze und notiert damit +0,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 42,18USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,86 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,19USD und verzeichnet ein Minus von -0,45 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,88USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.150,00 USD -1,75 % Platin 1.400,00 USD +0,86 % Kupfer London Rolling 9.998,02 USD +0,28 % Aluminium 2.666,35 PKT -1,41 % Erdgas 2,889 USD -1,49 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,75 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.09.25, 17:29 Uhr.