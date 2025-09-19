Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.653,21USD pro Feinunze und notiert damit +0,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 42,18USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,86 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,19USD und verzeichnet ein Minus von -0,45 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,88USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.150,00USD
|-1,75 %
|Platin
|1.400,00USD
|+0,86 %
|Kupfer London Rolling
|9.998,02USD
|+0,28 %
|Aluminium
|2.666,35PKT
|-1,41 %
|Erdgas
|2,889USD
|-1,49 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -1,75 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.09.25, 17:29 Uhr.