Bau von Suedlink-Abschnitt beginnt in Südniedersachsen

EINBECK (dpa-AFX) - In Niedersachsen beginnt der Bau des nächsten Abschnittes für die Stromtrasse Suedlink. Damit wird nun in fast allen südlichen Bauabschnitten der Stromtasse gebaut, die künftig Nord- und Süddeutschland verbinden soll. Ein noch ausstehender Abschnitt in Thüringen soll bis zum Jahresende folgen, sagte Werner Götz im südniedersächsischen Einbeck. Götz ist Vorsitzender der Geschäftsführung beim Netzbetreiber TransnetBW, der für den Bau des Abschnittes zuständig ist.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) bezeichnete den Suedlink beim offiziellen Baustart als "Schlagader" der Energieversorgung. "Ohne den Netzausbau wird die Energiewende nicht gelingen", ergänzte der Ministerpräsident. Mit Blick auf sein eigenes Bundesland sagte Lies: "Für Niedersachsen als Energieland Nummer 1 ist er der Beweis: Wir schaffen das, Infrastruktur auszubauen"