Münchener Verein zum 14. Mal in Folge "Versicherer des Jahres"

München (ots) - Der Münchener Verein ist zum 14. Mal in Folge in der

Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut

für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres 2025" gekürt worden. Kein

anderes Unternehmen in Deutschland konnte diesen Titel so oft in Serie gewinnen.

Zudem erhält der Münchener Verein wie bereits im vergangenen als einziger

Versicherer das Prädikat "sehr gut" von den Verbrauchern ausgestellt.



In der Befragung gaben mehr als 5000 Privatkunden ihr Urteil ab und bewerteten

die Zufriedenheit mit dem Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität

der Produkte sowie die Transparenz und die Verständlichkeit der Versicherer. In

die Einzelauswertung gingen 37 Versicherer ein, wobei der Münchener Verein seine

Spitzenplatzierung vor der Konkurrenz behaupten konnte.





So punktete der Münchener Verein in den Kategorien Servicequalität und

Transparenz/Verständlichkeit, wo er jeweils den ersten Platz mit Bestnoten

belegte - und unterstreicht als erneuter Versicherer des Jahres seinen Anspruch,

zu den führenden Versicherern Deutschlands zu gehören.



Außerdem überzeugte der Münchener Verein in weiteren wichtigen Bereichen: Das

Preis-Leistungs-Verhältnis schnitt mit rund 80 Prozent Zustimmung

überdurchschnittlich gut ab. Mit nur etwa 9 Prozent verzeichnete der Versicherer

eine der niedrigsten Ärgernisquoten, während die Bereitschaft zur

Weiterempfehlung besonders hoch ist.



"Vierzehn Mal hintereinander - das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter

Arbeit und echter Leidenschaft", sagt Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener

Verein. "Wir denken Versicherungen zeitgemäß: einfach, verständlich und immer

nah am Menschen. Das ist unser Auftrag seit über 100 Jahren. Dass uns unsere

Kundinnen und Kunden erneut ein so gutes Feedback geben, ist für uns Motivation

pur. Wir ruhen uns nicht aus - auch 2026 werden wir wieder mit spannenden

Neuheiten und innovativen Services überraschen, damit wir weiterhin Maßstäbe für

eine moderne und faire Absicherung setzen."



Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier

(https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-Versicherer-des-Jahres-article2604083

3.html#:~:text=1.%20Platz%3A%20M%C3%BCnchener%20Verein%20erzielt,Service%20sowie

%20Transparenz%20und%20Verst%C3%A4ndlichkeit.) .



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe

Maximilian Ziegler

Pressereferent

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel.: 089/51 52 1338

mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de

http://www.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6121402

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe







