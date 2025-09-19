Das Ergebnis echter Leidenschaft
Münchener Verein zum 14. Mal in Folge "Versicherer des Jahres"
München (ots) - Der Münchener Verein ist zum 14. Mal in Folge in der
Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut
für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres 2025" gekürt worden. Kein
anderes Unternehmen in Deutschland konnte diesen Titel so oft in Serie gewinnen.
Zudem erhält der Münchener Verein wie bereits im vergangenen als einziger
Versicherer das Prädikat "sehr gut" von den Verbrauchern ausgestellt.
In der Befragung gaben mehr als 5000 Privatkunden ihr Urteil ab und bewerteten
die Zufriedenheit mit dem Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität
der Produkte sowie die Transparenz und die Verständlichkeit der Versicherer. In
die Einzelauswertung gingen 37 Versicherer ein, wobei der Münchener Verein seine
Spitzenplatzierung vor der Konkurrenz behaupten konnte.
So punktete der Münchener Verein in den Kategorien Servicequalität und
Transparenz/Verständlichkeit, wo er jeweils den ersten Platz mit Bestnoten
belegte - und unterstreicht als erneuter Versicherer des Jahres seinen Anspruch,
zu den führenden Versicherern Deutschlands zu gehören.
Außerdem überzeugte der Münchener Verein in weiteren wichtigen Bereichen: Das
Preis-Leistungs-Verhältnis schnitt mit rund 80 Prozent Zustimmung
überdurchschnittlich gut ab. Mit nur etwa 9 Prozent verzeichnete der Versicherer
eine der niedrigsten Ärgernisquoten, während die Bereitschaft zur
Weiterempfehlung besonders hoch ist.
"Vierzehn Mal hintereinander - das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter
Arbeit und echter Leidenschaft", sagt Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener
Verein. "Wir denken Versicherungen zeitgemäß: einfach, verständlich und immer
nah am Menschen. Das ist unser Auftrag seit über 100 Jahren. Dass uns unsere
Kundinnen und Kunden erneut ein so gutes Feedback geben, ist für uns Motivation
pur. Wir ruhen uns nicht aus - auch 2026 werden wir wieder mit spannenden
Neuheiten und innovativen Services überraschen, damit wir weiterhin Maßstäbe für
eine moderne und faire Absicherung setzen."
Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier
(https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-Versicherer-des-Jahres-article2604083
3.html#:~:text=1.%20Platz%3A%20M%C3%BCnchener%20Verein%20erzielt,Service%20sowie
%20Transparenz%20und%20Verst%C3%A4ndlichkeit.) .
Pressekontakt:
Münchener Verein Versicherungsgruppe
Maximilian Ziegler
Pressereferent
Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
Pettenkoferstr. 19
80336 München
Tel.: 089/51 52 1338
mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
http://www.muenchener-verein.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6121402
OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe
