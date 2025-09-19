    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das Ergebnis echter Leidenschaft

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Münchener Verein zum 14. Mal in Folge "Versicherer des Jahres"

    München (ots) - Der Münchener Verein ist zum 14. Mal in Folge in der
    Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut
    für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres 2025" gekürt worden. Kein
    anderes Unternehmen in Deutschland konnte diesen Titel so oft in Serie gewinnen.
    Zudem erhält der Münchener Verein wie bereits im vergangenen als einziger
    Versicherer das Prädikat "sehr gut" von den Verbrauchern ausgestellt.

    In der Befragung gaben mehr als 5000 Privatkunden ihr Urteil ab und bewerteten
    die Zufriedenheit mit dem Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität
    der Produkte sowie die Transparenz und die Verständlichkeit der Versicherer. In
    die Einzelauswertung gingen 37 Versicherer ein, wobei der Münchener Verein seine
    Spitzenplatzierung vor der Konkurrenz behaupten konnte.

    So punktete der Münchener Verein in den Kategorien Servicequalität und
    Transparenz/Verständlichkeit, wo er jeweils den ersten Platz mit Bestnoten
    belegte - und unterstreicht als erneuter Versicherer des Jahres seinen Anspruch,
    zu den führenden Versicherern Deutschlands zu gehören.

    Außerdem überzeugte der Münchener Verein in weiteren wichtigen Bereichen: Das
    Preis-Leistungs-Verhältnis schnitt mit rund 80 Prozent Zustimmung
    überdurchschnittlich gut ab. Mit nur etwa 9 Prozent verzeichnete der Versicherer
    eine der niedrigsten Ärgernisquoten, während die Bereitschaft zur
    Weiterempfehlung besonders hoch ist.

    "Vierzehn Mal hintereinander - das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter
    Arbeit und echter Leidenschaft", sagt Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener
    Verein. "Wir denken Versicherungen zeitgemäß: einfach, verständlich und immer
    nah am Menschen. Das ist unser Auftrag seit über 100 Jahren. Dass uns unsere
    Kundinnen und Kunden erneut ein so gutes Feedback geben, ist für uns Motivation
    pur. Wir ruhen uns nicht aus - auch 2026 werden wir wieder mit spannenden
    Neuheiten und innovativen Services überraschen, damit wir weiterhin Maßstäbe für
    eine moderne und faire Absicherung setzen."

    Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier
    (https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-Versicherer-des-Jahres-article2604083
    3.html#:~:text=1.%20Platz%3A%20M%C3%BCnchener%20Verein%20erzielt,Service%20sowie
    %20Transparenz%20und%20Verst%C3%A4ndlichkeit.) .

    Pressekontakt:

    Münchener Verein Versicherungsgruppe
    Maximilian Ziegler
    Pressereferent
    Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
    Pettenkoferstr. 19
    80336 München
    Tel.: 089/51 52 1338
    mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
    http://www.muenchener-verein.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6121402
    OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Das Ergebnis echter Leidenschaft Münchener Verein zum 14. Mal in Folge "Versicherer des Jahres" Der Münchener Verein ist zum 14. Mal in Folge in der Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres 2025" gekürt worden. Kein anderes Unternehmen in Deutschland …