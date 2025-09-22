Halbleiter
DIESE Chip-Aktie profitiert vom Nvidia-Intel-Deal
Laut der Bank of America ist ASML bereit zu wachsen, da die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung zunimmt – insbesondere nach dem 5-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Nvidia und Intel.
- ASML profitiert von steigender Nachfrage nach Halbleitern.
- Bank of America hebt Kursziel auf 1.082 US-Dollar an.
- Umsatzwachstum von 21% bis 2027 durch neue Fabriken.
Die Bank hat die Aktie mit Kaufen bewertet und das Kursziel für die in den USA notierten Aktien von 833 auf 1.082 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.
"Auch wenn der Intel-Deal nicht zu einer Foundry-Vereinbarung zwischen beiden Parteien führt, glauben wir, dass ein potenziell wettbewerbsfähigeres Intel sowohl im Rechenzentrum- als auch im PC-Bereich positiv für die Halbleiterindustrie sein sollte", meint Analyst Didier Scemama in einer Mitteilung an Kunden.
Im Rahmen des 5-Milliarden-Dollar-Deals wird Intel seine Zentralprozessoren in Nvidias KI-Plattformen integrieren und gleichzeitig die Grafikeinheiten des Partners in seine CPUs aufnehmen. Die Partnerschaft verschafft dem angeschlagenen Intel zudem eine dringend benötigte Kapitalspritze, die unter anderem für den Kauf weiterer Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion genutzt werden könnte.
Die Nachfrage nach Lithografie-Ausrüstung, die im Herstellungsprozess von Mikrochips verwendet wird, ist in diesem Jahr ebenfalls gestiegen – ein Vorteil für ASML, so die BofA. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 16 Prozent gestiegen.
Die Aktie von ASML könnte in den kommenden Jahren noch weiter steigen, angetrieben durch Rückenwind von der erwarteten Eröffnung mehrerer neuer Chipfertigungsstätten in den USA, so der Analyst Scemama.
"Investoren werden wahrscheinlich auf 2027 achten, da wir dort ein erhebliches Umsatzwachstum (unser Modell: Plus 21 Prozent im Jahresvergleich) erwarten, bedingt durch die Eröffnung mehrerer neuer Fabriken in den USA (Intel, Samsung und TSMC)", glaubt er.
Die BofA gehört zur Mehrheit der Analysten, die ASML abdecken. Laut LSEG-Daten hat die Aktie zehn Ratings von Strong Buy oder Buy sowie fünf Hold-Ratings.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion