    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Halbleiter

    2069 Aufrufe 2069 0 Kommentare 0 Kommentare

    DIESE Chip-Aktie profitiert vom Nvidia-Intel-Deal

    Laut der Bank of America ist ASML bereit zu wachsen, da die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung zunimmt – insbesondere nach dem 5-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Nvidia und Intel.

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML profitiert von steigender Nachfrage nach Halbleitern.
    • Bank of America hebt Kursziel auf 1.082 US-Dollar an.
    • Umsatzwachstum von 21% bis 2027 durch neue Fabriken.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Halbleiter - DIESE Chip-Aktie profitiert vom Nvidia-Intel-Deal
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Die Bank hat die Aktie mit Kaufen bewertet und das Kursziel für die in den USA notierten Aktien von 833 auf 1.082 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

    "Auch wenn der Intel-Deal nicht zu einer Foundry-Vereinbarung zwischen beiden Parteien führt, glauben wir, dass ein potenziell wettbewerbsfähigeres Intel sowohl im Rechenzentrum- als auch im PC-Bereich positiv für die Halbleiterindustrie sein sollte", meint Analyst Didier Scemama in einer Mitteilung an Kunden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    187,50€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    164,21€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Im Rahmen des 5-Milliarden-Dollar-Deals wird Intel seine Zentralprozessoren in Nvidias KI-Plattformen integrieren und gleichzeitig die Grafikeinheiten des Partners in seine CPUs aufnehmen. Die Partnerschaft verschafft dem angeschlagenen Intel zudem eine dringend benötigte Kapitalspritze, die unter anderem für den Kauf weiterer Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion genutzt werden könnte.

    ASML Holding

    +25,98 %
    +20,81 %
    +10,24 %
    +73,45 %
    +159,38 %
    +887,80 %
    +2.917,99 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

    Die Nachfrage nach Lithografie-Ausrüstung, die im Herstellungsprozess von Mikrochips verwendet wird, ist in diesem Jahr ebenfalls gestiegen – ein Vorteil für ASML, so die BofA. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 16 Prozent gestiegen.

    Die Aktie von ASML könnte in den kommenden Jahren noch weiter steigen, angetrieben durch Rückenwind von der erwarteten Eröffnung mehrerer neuer Chipfertigungsstätten in den USA, so der Analyst Scemama.

    "Investoren werden wahrscheinlich auf 2027 achten, da wir dort ein erhebliches Umsatzwachstum (unser Modell: Plus 21 Prozent im Jahresvergleich) erwarten, bedingt durch die Eröffnung mehrerer neuer Fabriken in den USA (Intel, Samsung und TSMC)", glaubt er.

    Die BofA gehört zur Mehrheit der Analysten, die ASML abdecken. Laut LSEG-Daten hat die Aktie zehn Ratings von Strong Buy oder Buy sowie fünf Hold-Ratings.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 157,37$, was einem Rückgang von -10,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Halbleiter DIESE Chip-Aktie profitiert vom Nvidia-Intel-Deal Laut der Bank of America ist ASML bereit zu wachsen, da die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung zunimmt – insbesondere nach dem 5-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Nvidia und Intel.