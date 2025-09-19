    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Werde Xi im Herbst in Südkorea treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump trifft Xi Jinping beim Apec-Gipfel in Südkorea.
    • Telefonat: Trump plant China-Reise Anfang nächsten Jahres.
    • Treffen soll wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken.

    WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./fsp/DP/men



