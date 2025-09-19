Wirtschaft
Dax lässt leicht nach - Sartorius vorn
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.639 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss Sartorius, Brenntag und Airbus, am Ende Zalando, Symrise und Continental.
"Die Marktteilnehmer haben den Dax zur Abrechnung an der Terminbörse Eurex bis auf das Kursniveau von 23.615 Punkten gedrückt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Es hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, dass das Abrechnungsniveau zwischen 23.600 und 23.700 Punkten liegen wird."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1743 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8516 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,75 US-Dollar; das waren 69 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Experialist schrieb 28.07.25, 09:06
Kein gutes Prinzip. Da häuft sich dann bloß langsam immer mehr Müll im Depot an.mitdiskutieren »
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Experialist schrieb 25.07.25, 18:07
Wenn eine Aktie mich derart frustet, kenne ich einen Trick: Verkaufen.mitdiskutieren »
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.
wallstreetcrash schrieb 22.07.25, 14:54
....streiche ein "hoch"😉......man solls ja nicht gleich übertreiben😊mitdiskutieren »
