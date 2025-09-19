Der Börsen-Tag
Markt im Minus: MDAX stürzt ab, S&P 500 trotzt dem Trend leicht
An den Börsen herrscht heute eine überwiegend negative Stimmung. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 eine leichte Erholung.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.646,34 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,21%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 30.205,85 Punkten und fällt um 0,85%. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, ist mit 16.938,44 Punkten um 0,15% im Minus. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, verliert 0,65% und steht bei 3.633,82 Punkten. Im internationalen Vergleich zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, notiert bei 46.153,42 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,03%. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, einen leichten Anstieg von 0,05% verbuchen und steht bei 6.637,87 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der MDAX den größten Rückgang unter den deutschen Indizes verzeichnet. Der S&P 500 bildet eine Ausnahme und zeigt eine leichte positive Tendenz.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 1.65%. Commerzbank folgt mit einem Plus von 1.15%, während Brenntag mit 1.07% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Zalando führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.45% an, gefolgt von Symrise mit -2.87% und Continental, das um 2.18% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von IONOS Group mit einem Anstieg von 2.08%. HELLA folgt mit 1.75% und Fraport mit 1.68% zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX sind hingegen stark im Minus. Delivery Hero verzeichnet den größten Rückgang mit -6.62%, gefolgt von Scout24 mit -5.34% und PUMA, das um 3.45% gefallen ist.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte zeigen eine beeindruckende Performance, angeführt von NORMA Group mit einem Anstieg von 5.51%. Heidelberger Druckmaschinen folgt mit 4.60% und Formycon mit 3.70%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. STRATEC verzeichnet einen Rückgang von 3.68%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -3.11% und SMA Solar Technology, das um 2.79% gefallen ist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte durch Formycon mit 3.70% und IONOS Group mit 2.08% gekennzeichnet. Eckert & Ziegler folgt mit einem Anstieg von 1.94%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Nemetschek fällt um 2.28%, während SMA Solar Technology und SILTRONIC AG mit -2.79% und -3.11% ebenfalls im Minus sind.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Amgen mit 2.25% und Apple mit 2.06% die Liste der Topwerte an. Unitedhealth Group zeigt mit 1.12% ebenfalls eine positive Entwicklung.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit -1.60%, Chevron Corporation mit -1.67% und Walt Disney, das um 1.73% gefallen ist.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Eversource Energy mit 5.13% angeführt, gefolgt von Newmont Corporation mit 3.70% und Fortinet mit 3.46%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen deutliche Verluste, angeführt von Texas Pacific Land mit -3.86%, gefolgt von Dollar General Corporation mit -3.65% und FactSet Research Systems mit -3.63%.
