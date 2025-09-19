    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Der Börsen-Tag

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Markt im Minus: MDAX stürzt ab, S&P 500 trotzt dem Trend leicht

    An den Börsen herrscht heute eine überwiegend negative Stimmung. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 eine leichte Erholung.

    Der Börsen-Tag - Markt im Minus: MDAX stürzt ab, S&P 500 trotzt dem Trend leicht
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.646,34 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,21%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 30.205,85 Punkten und fällt um 0,85%. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, ist mit 16.938,44 Punkten um 0,15% im Minus. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, verliert 0,65% und steht bei 3.633,82 Punkten. Im internationalen Vergleich zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, notiert bei 46.153,42 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,03%. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, einen leichten Anstieg von 0,05% verbuchen und steht bei 6.637,87 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der MDAX den größten Rückgang unter den deutschen Indizes verzeichnet. Der S&P 500 bildet eine Ausnahme und zeigt eine leichte positive Tendenz.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 1.65%. Commerzbank folgt mit einem Plus von 1.15%, während Brenntag mit 1.07% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Zalando führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.45% an, gefolgt von Symrise mit -2.87% und Continental, das um 2.18% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von IONOS Group mit einem Anstieg von 2.08%. HELLA folgt mit 1.75% und Fraport mit 1.68% zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX sind hingegen stark im Minus. Delivery Hero verzeichnet den größten Rückgang mit -6.62%, gefolgt von Scout24 mit -5.34% und PUMA, das um 3.45% gefallen ist.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte zeigen eine beeindruckende Performance, angeführt von NORMA Group mit einem Anstieg von 5.51%. Heidelberger Druckmaschinen folgt mit 4.60% und Formycon mit 3.70%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. STRATEC verzeichnet einen Rückgang von 3.68%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -3.11% und SMA Solar Technology, das um 2.79% gefallen ist.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte durch Formycon mit 3.70% und IONOS Group mit 2.08% gekennzeichnet. Eckert & Ziegler folgt mit einem Anstieg von 1.94%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Nemetschek fällt um 2.28%, während SMA Solar Technology und SILTRONIC AG mit -2.79% und -3.11% ebenfalls im Minus sind.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führen Amgen mit 2.25% und Apple mit 2.06% die Liste der Topwerte an. Unitedhealth Group zeigt mit 1.12% ebenfalls eine positive Entwicklung.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit -1.60%, Chevron Corporation mit -1.67% und Walt Disney, das um 1.73% gefallen ist.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Eversource Energy mit 5.13% angeführt, gefolgt von Newmont Corporation mit 3.70% und Fortinet mit 3.46%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen deutliche Verluste, angeführt von Texas Pacific Land mit -3.86%, gefolgt von Dollar General Corporation mit -3.65% und FactSet Research Systems mit -3.63%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Markt im Minus: MDAX stürzt ab, S&P 500 trotzt dem Trend leicht An den Börsen herrscht heute eine überwiegend negative Stimmung. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 eine leichte Erholung.