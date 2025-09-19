Porsche AG: Strategische Neuausrichtung - Was Sie jetzt wissen müssen!
Porsche passt sein Portfolio an, um auf Marktveränderungen zu reagieren, und plant eine neue SUV-Baureihe mit Verbrennungs- und Hybridantrieben. Diese Strategie soll die Finanzkennzahlen stärken, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Trotz allem plant Porsche eine großzügige Dividende.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG passt ihr Produktportfolio strategisch an und ändert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie mittelfristige Erwartungen.
- Die neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne wird zunächst mit Verbrennungs- und Hybridantrieben angeboten, anstatt vollelektrisch.
- Der Produktionszeitraum für bestehende Modelle mit Verbrennungs- und Hybridantrieb wird verlängert, während die Einführung bestimmter vollelektrischer Modelle verzögert wird.
- Die Porsche AG erwartet, dass die Neuausrichtung des Portfolios positive Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen haben wird, jedoch auch erhebliche Mehrbelastungen durch externe Faktoren entstehen.
- Die angepasste Prognose für 2025 umfasst Umsatzerlöse von 37 bis 38 Mrd. EUR, eine operative Umsatzrendite von 0 bis 2 % und eine EBITDA-Marge von 10,5 % bis 12,5 %.
- Trotz der Herausforderungen plant der Vorstand eine Dividende für 2025, die signifikant über der mittelfristigen Ausschüttungsquote von 50 % des IFRS-Konzernergebnisses nach Steuern liegen soll.
Der nächste wichtige Termin, Pre-Close Call Q3, bei Porsche AG ist am 10.10.2025.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,09EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,25 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,67EUR das entspricht einem Minus von -0,97 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.765,50PKT (+0,24 %).
-3,09 %
+2,46 %
-3,43 %
+8,26 %
-35,52 %
-55,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte