Porsche AG: Der finale Schritt zur neuen Produktstrategie!
Porsche vereint Tradition und Innovation mit neuen SUV-Modellen und der Weiterentwicklung der Elektromobilität, während es sich globalen Herausforderungen stellt und seine Strategie anpasst.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche AG ergänzt das Produktportfolio um markenprägende Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotoren und bietet eine neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne zunächst als Verbrenner und Plug-in-Hybrid an.
- Die Einführung bestimmter vollelektrischer Modelle wird aufgrund des verzögerten Hochlaufs der Elektromobilität verschoben, während die bestehende vollelektrische Modellpalette weiterentwickelt wird.
- Porsche erwartet aufgrund geänderter Rahmenbedingungen erhebliche Mehrbelastungen, darunter US-Importzölle und Marktrückgänge im chinesischen Luxussegment.
- Die Neuterminierung der neuen Plattform für Elektrofahrzeuge führt zu Abschreibungen und Rückstellungen, die das operative Ergebnis 2025 mit bis zu 1,8 Milliarden Euro belasten werden.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst: Umsatzerlöse von 37 bis 38 Milliarden Euro, eine leicht positive operative Umsatzrendite bis zu 2 %, und eine EBITDA-Marge von 10,5 bis 12,5 %.
- Porsche plant eine Dividende, die die mittelfristige Dividendenpolitik signifikant übersteigen würde, jedoch betragsmäßig geringer ausfallen soll als die von 2025.
Der nächste wichtige Termin, Pre-Close Call Q3, bei Porsche AG ist am 10.10.2025.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,09EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,25 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,67EUR das entspricht einem Minus von -0,97 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.765,50PKT (+0,24 %).
