Delivery Hero - Aktie stürzt ab -6,11 % - 19.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,11 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delivery Hero-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,76 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +13,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,30 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,26 % 1 Monat +29,45 % 3 Monate +34,76 % 1 Jahr +0,27 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 296 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,24 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute eine überwiegend negative Stimmung. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 eine leichte Erholung.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.