    Alle Analysten-Augen auf US-Hypothekenanträge sowie EU Geschäftsklima

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Christian Charisius - dpa

    Unternehmenstermine

    12:00 Uhr, Deutschland/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 13:00 Uhr Pressegespräch

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25
    09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 8/25
    10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 9/25
    15:00 Uhr, EU: Geschäftsklima 9/25
    13:00 Uhr, USA: Hypothekenanträge
    16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 8/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 24.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsklimaindex
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    18:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    22:10USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    22:10USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:30 WebinarHSBC: Auf Zinsen setzen - Dos and Don'ts
    25.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    25.09. 14:00 WebinarWH SelfInvest: Neu! Der Stock-Box-Service für das Multi-Märkte-Konto - Bequem und professionell Aktien handeln (lassen)
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



