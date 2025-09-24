Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf US-Hypothekenanträge sowie EU Geschäftsklima
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
12:00 Uhr, Deutschland/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 13:00 Uhr Pressegespräch
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 8/25
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 Uhr, EU: Geschäftsklima 9/25
13:00 Uhr, USA: Hypothekenanträge
16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 24.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 18:30 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 22:10 USA FOMC Mitglied Daly Rede 22:10 USA FOMC Mitglied Daly Rede
