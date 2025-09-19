VW Vz: Prognose 2025 wegen Porsche-Planung angepasst
Volkswagen steht vor einem Wendepunkt: Die ambitionierten Pläne für 2025 werden neu justiert, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzprognosen des Konzerns hat.
Foto: Ole Spata - dpa
- Volkswagen AG passt die Prognose für 2025 an, aufgrund veränderter Produktplanung und Mittelfristambitionen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
- Die Konzernumsatzrendite wird von ursprünglich 15-17% auf 10-15% gesenkt.
- Die Prognose für die Konzernumsatzrendite im Geschäftsjahr 2025 wird auf leicht positiv bis 2% angepasst (zuvor 5-7%).
- Es wird eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung des Goodwills in Höhe von rund 3 Mrd. € erwartet, die das operative Ergebnis belastet.
- Insgesamt belasten die Anpassungen das operative Ergebnis des Volkswagen Konzerns im Geschäftsjahr 2025 um rund 5,1 Mrd. €.
- Die operative Umsatzrendite wird nun auf 2-3% (zuvor 4-5%) und der Netto-Cashflow auf rund 0 Mrd. € (zuvor 1-3 Mrd. €) geschätzt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Volkswagen (VW) Vz ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Volkswagen (VW) Vz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,97 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.765,50PKT (+0,24 %).
