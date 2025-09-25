Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Acea und BIP sowie Handelsbilanz der USA
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmensdaten
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 8/25
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 05:47 JPN Zinsentscheidung der BoJ 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:30 JPN BoJ Pressekonferenz 08:45 EUR ECB's Sleijpen speech 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:00 EUR EcoFin-Treffen 13:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 17:00 USA Fed's Miran speech 20:30 USA FOMC Mitglied Daly Rede
