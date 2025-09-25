    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsACEA AktievorwärtsNachrichten zu ACEA

    Ihre wichtigsten Termine

    Heute im Fokus: Acea und BIP sowie Handelsbilanz der USA

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Unsplash

    Unternehmensdaten

    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 8/25
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
    14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.09.2025


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRGfk Verbrauchervertrauen
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    05:00JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    05:47JapanJPNZinsentscheidung der BoJ
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:30JapanJPNBoJ Pressekonferenz
    08:45Euro ZoneEURECB's Sleijpen speech
    09:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    09:00Euro ZoneEUREcoFin-Treffen
    13:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze (Monat)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    17:00USAUSAFed's Miran speech
    20:30USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Neu! Der Stock-Box-Service für das Multi-Märkte-Konto - Bequem und professionell Aktien handeln (lassen)
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    26.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
