„Education Cannot Wait" (ECW) erreicht 14 Millionen Kinder in Krisensituationen weltweit

NEW YORK, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- „Education Cannot Wait" (ECW), (übersetzt „Bildung kann nicht warten"), der globale Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen, hat heute seinen Bericht „Investing in Futures: 2024 Annual Results Report" veröffentlicht – der zeigt, dass ECW und dessen strategische Partner zur Halbzeit ihres Strategieplans 2023–2026 8,3 Millionen krisengeschädigte Kinder und Jugendliche in 33 Ländern mit inklusiver, hochwertiger Bildung erreicht haben. Damit hat ECW seit seiner Einführung insgesamt 14 Millionen Mädchen und Jungen erreicht.

Der neue ECW-Ergebnisbericht hebt die positiven Bildungsergebnisse für Kinder und Jugendliche in Notsituationen sowie in langanhaltenden Krisen hervor und fordert dringende Finanzmittel, um den Fortschritt zu sichern.

Der Schwerpunkt liegt auf Gleichberechtigung und Integration. 51 % der erreichten Personen sind Mädchen und 43 % sind Flüchtlings- oder Binnenvertriebenen-Kinder. Der Bericht zeigt, dass die Investitionen des ECW zu messbaren Verbesserungen führen: mehr Kinder werden eingeschult, bleiben in der Schule und erwerben sowohl akademische als auch sozial-emotionale Fähigkeiten. Positive Veränderungen der Geschlechternormen tragen ebenfalls zu einem gerechteren Zugang und einer gleichberechtigten Beteiligung bei.

„Diese Fortschritte spiegeln die einzigartige Stärke des strategischen ECW-Modells und den unerschütterlichen Einsatz unserer globalen Koalition von Partnern wider. Es handelt sich nicht nur um eine Koordinierung, sondern um einen gemeinsamen Einsatz, der sich in kollektiven Maßnahmen niederschlägt", so Sigrid Kaag, Vorsitzende des hochrangigen Steuerungsgremiums von ECW.

Der Bericht fasst die gemeinsamen Bemühungen von mehr als 100 Partnern zusammen – darunter Regierungen der Gastländer, UN-Organisationen, lokale sowie internationale Organisationen der Zivilgesellschaft, philanthropische Stiftungen und führende Persönlichkeiten des Privatsektors – die im Jahr 2024 zusammenkamen, um in einigen der komplexesten Krisen der Welt Bildung zu vermitteln.

Auf der Systemebene stärken das Modell der schnellen Reaktion sowie der mehrjährigen Programmierung des ECW weiterhin die Koordinierung und die Partnerschaften im gesamten Bereich der Verknüpfung von humanitärer Hilfe, Entwicklung und Frieden, wobei lokale Partner sowie die nationale Eigenverantwortung stärker unterstützt werden.