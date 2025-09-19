Porsche Holding SE: Neue Prognose für 2025er Konzernergebnis!
In einem dynamischen Marktumfeld passen Porsche und Volkswagen ihre Finanzprognosen an, um den Herausforderungen gerecht zu werden und ihre strategische Ausrichtung zu sichern.
Foto: Clément Roy - unsplash
- Porsche AG hat ihre Prognose für die operative Umsatzrendite 2025 von 5%-7% auf leicht positiv bis 2% gesenkt.
- Volkswagen AG hat ihre Prognose für die operative Umsatzrendite 2025 von 4%-5% auf 2%-3% gesenkt, teilweise aufgrund einer Wertberichtigung von 3 Milliarden Euro.
- Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) passt ihre Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2025 auf 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro an (bisher: 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro).
- Die Wertberichtigung von 3 Milliarden Euro bei Volkswagen hat keine Auswirkungen auf das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE.
- Die Anpassung der Ergebnisprognose beeinflusst nicht die Liquidität des Porsche SE Konzerns; die Nettoverschuldung wird zum 31. Dezember 2025 zwischen 4,9 und 5,4 Milliarden Euro erwartet.
- Porsche SE hält eine Kapitalbeteiligung von 12,5% an Porsche AG und 31,9% an Volkswagen AG, was das Konzernergebnis nach Steuern beeinflusst.
Der Kurs von Porsche Holding SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,86 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.765,50PKT (+0,24 %).
-1,39 %
-4,03 %
-3,03 %
+6,79 %
-13,89 %
-48,48 %
-30,80 %
-40,22 %
-27,43 %
