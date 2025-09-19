    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Wenig Bewegung - EuroStoxx auf Wochensicht klar im Plus

    • EuroStoxx 50 pausiert nach Kurssprung, 5.458,42 Punkte.
    • Wochensicht: Plus von 1,3 Prozent, positive Stimmung.
    • Hoffnung auf sinkende US-Leitzinsen treibt Kurse.
    Aktien Europa Schluss - Wenig Bewegung - EuroStoxx auf Wochensicht klar im Plus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach seinem Kurssprung am Vortag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex der Eurozone legte am Freitag geringfügig auf 5.458,42 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,3 Prozent.

    Aktuell treibt die Hoffnung die Kurse, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. "Die Hausse nährt die Hausse und alle Skeptiker der Rally werden täglich auf eine neue Probe gestellt und treiben mit ihren Eindeckungen die Kurse weiter nach oben", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest.

    Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,50 Prozent auf 12.109,67 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 gab um 0,12 Prozent auf 9.216,67 Punkte nach./la/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
