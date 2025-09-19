Wenig Bewegung - EuroStoxx auf Wochensicht klar im Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach seinem Kurssprung am Vortag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex der Eurozone legte am Freitag geringfügig auf 5.458,42 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,3 Prozent.

Aktuell treibt die Hoffnung die Kurse, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. "Die Hausse nährt die Hausse und alle Skeptiker der Rally werden täglich auf eine neue Probe gestellt und treiben mit ihren Eindeckungen die Kurse weiter nach oben", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest.

Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,50 Prozent auf 12.109,67 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 gab um 0,12 Prozent auf 9.216,67 Punkte nach./la/nas



