    Borussia Dortmund legt Jahresfinanzbericht vor sowie frische US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Borussia Dortmund legt Jahresfinanzbericht vor sowie frische US-Konjunkturdaten
    Foto: Bernd Thissen - dpa

    Unternehmenstermine

    11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q2/25 (detailliert)
    10:00 Uhr, Italien: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 8/25
    14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 8/25
    14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 8/25)
    16:00 Uhr, USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 26.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    09:00SpanienESPBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    14:30USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30KanadaCANBruttoinlandsprodukt (Monat)
    15:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    19:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

