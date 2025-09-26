Ihre wichtigsten Termine
Borussia Dortmund legt Jahresfinanzbericht vor sowie frische US-Konjunkturdaten
Unternehmenstermine
11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q2/25 (detailliert)
10:00 Uhr, Italien: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 8/25
14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 8/25
14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 8/25)
16:00 Uhr, USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 26.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 09:15 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 13:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 14:30 USA Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 15:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 19:00 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
