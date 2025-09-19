    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    Porsche kappt Prognose erneut - Milliardenkosten belasten auch Mutter VW

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche rechnet mit weniger Gewinn wegen Belastungen.
    • Sonderlasten von 1,8 Milliarden Euro erwartet.
    • Operative Rendite sinkt auf 2 Prozent Prognose.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG geht angesichts von neuen milliardenschweren Belastungen in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Weil die VW -Tochter Verbrenner länger im Programm halten will als bisher gedacht und neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Plugin-Hybride anbieten will, fallen in diesem Jahr erhebliche weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro bei den Stuttgartern an. Dies teilte die Porsche AG am Freitag nach Börsenschluss mit.

    Die operative Rendite im Gesamtjahr dürfte nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Zuletzt hatte Chef Oliver Blume noch 5 bis 7 Prozent vom Umsatz als operativen Gewinn einbehalten wollen. Als Grund nannte die Firma einen verzögerten Hochlauf der Elektromobilität.

    Auch der Mutterkonzern Volkswagen wird wegen der Milliardenlasten vorsichtiger. So gehen die Wolfsburger wegen geschätzten Abschreibungen und Folgekosten von 5,1 Milliarden Euro Belastung in diesem Jahr aus. Für Europas größten Autobauer heißt das, dass er nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent kalkuliert. Bisher waren noch 4 bis 5 Prozent angepeilt. Auch die Dachgesellschaft Porsche SE der Familieneigentümer Porsche und Piech kappte in der Folge ihre Gewinnerwartungen./men/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 95,70 auf Tradegate (19. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,55 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +15,21 %/+30,92 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
