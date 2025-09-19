Sterling Metals gibt Explorationsvereinbarung mit Garden River First Nation bekannt

19. September 2025 – Toronto, Ontario – Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 8. September 2025 eine Explorationsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Garden River First Nation („GRFN“) geschlossen hat, um eine kooperative und von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung in Bezug auf das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Soo in Batchewana Bay, Ontario (das „Projekt“), sowie alle weiteren Bergbau-Claims oder Konzessionsgebiete, an denen Sterling möglicherweise eine Beteiligung erwerben wird und die sich im traditionellen Gebiet der GRFN befinden, zu fördern.

Mathew Wilson, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: „Wir sind sehr erfreut über die Unterzeichnung der Explorationsvereinbarung, da sie ein weiterer Beweis für die positive Arbeitsbeziehung ist, die wir mit der GRFN aufgebaut haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der GRFN in den kommenden Jahren.“

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat das Unternehmen unter anderem zugestimmt, bei Unterzeichnung der Vereinbarung 210.000 Stammaktien (jeweils eine „Stammaktie“) des Unternehmens auszugeben.

Die gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einen Tag ab dem Ausgabedatum und den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Die Ausgabe der Stammaktien unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen sowie der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es mit der Firma Plutus Invest & Consulting GmbH („Plutus“) und der Firma GRA Enterprises LLC, die unter dem Namen National Inflation Association („NIA“) firmiert, Verträge über Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen geschlossen hat.

Das Unternehmen und Plutus haben am 12. September 2025 einen Vertrag über Marketing- und Beratungsdienstleistungen (der „Plutus-Vertrag“) geschlossen. Der Plutus-Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von zwölf Monaten, beginnend am 22. September 2025. Gemäß den Bedingungen des Plutus-Vertrags zahlt das Unternehmen Plutus ein Medienbudget in Höhe von 125.000 € und bis zu 250.000 € auf Basis der erbrachten Leistungen. Die von Plutus zu erbringenden Dienstleistungen umfassen unter anderem PR-Strategien sowie die Konzeption und Umsetzung einer werbebasierten Investoren-Kampagne mit Schwerpunkt auf dem europäischen Investitionsmarkt.