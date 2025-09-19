    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    EuroStoxx auf Wochensicht klar im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 pausiert nach Kurssprung, +1,3% Woche.
    • Hoffnung auf sinkende US-Leitzinsen treibt Kurse.
    • Pharmaaktien steigen, Kühne+Nagel fallen stark.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - EuroStoxx auf Wochensicht klar im Plus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach seinem Kurssprung am Vortag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex der Eurozone legte am Freitag geringfügig auf 5.458,42 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,3 Prozent.

    Aktuell treibt die Hoffnung die Kurse, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. "Die Hausse nährt die Hausse und alle Skeptiker der Rally werden täglich auf eine neue Probe gestellt und treiben mit ihren Eindeckungen die Kurse weiter nach oben", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest.

    Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,50 Prozent auf 12.109,67 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 ("Footsie") gab um 0,12 Prozent auf 9.216,67 Punkte nach.

    Am Freitag gehörten Pharmaaktien zu den Gewinnern. Der Sektor hatte sich in diesem Jahr unterdurchschnittlich entwickelt und besitzt damit ein gewisses Nachholpotenzial. Die Schweizer Schwergewichte Novartis und Roche stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für die Anteilsscheine von Sanofi aus Frankreich ging es etwas nach oben.

    Die an den Vortagen starken Technologiewerte dagegen schwächelten etwas. Die deutliche Erhöhung des Kursziels für ASML von 724 auf 941 Euro durch die Bank of America verpuffte. ASML gaben geringfügig nach und notierten mit knapp 794 Euro deutlich unter dem erhöhten Ziel.

    Kühne+Nagel bekamen eine pessimistische Studie der Deutschen Bank zu spüren und büßten als klares Schlusslicht im SMI mehr als neun Prozent ein. Das Finanzhaus hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Logistikkonzerns gestrichen. Die makroökonomischen Indikatoren stünden derzeit auf Orange und Rot, so der zuständige Analyst.

    Am "Footsie"-Ende sackten die Anteilsscheine des Börsenbetreibers London Stock Exchange um fast sechs Prozent ab. Börsianer verwiesen als Belastung auf eine enttäuschende Prognose des Finanzdaten-Anbieters Factset aus den USA./la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 248,5 auf Tradegate (19. September 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 313,10 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 757,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 935,00EUR was eine Bandbreite von -19,50 %/+17,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
