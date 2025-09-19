BDAE gewinnt Assekuranz Award 2025 für Innovation im Krankenversicherungsmarkt (FOTO)
Hamburg (ots) - Der BDAE, Spezialist für Auslandsversicherungen und Services für
Ausgewanderte, Weltreisende oder digitale Nomadinnen und Nomaden sowie
internationale Fachkräfte, wurde bei den diesjährigen Assekuranz Awards mit dem
Preis in der Kategorie "Innovation Krankenversicherung" ausgezeichnet.
Die Verleihung des Assekuranz Awards 2025 fand am 18. September im exklusiven
Ambiente des Airport Club Frankfurt statt. Rund 150 hochkarätige Gäste aus der
Versicherungswirtschaft - darunter Vorstände, Produktentwicklerinnen und
-entwickler sowie Maklerinnen und Makler - kamen zusammen, um die innovativsten
und nachhaltigsten Konzepte der Branche zu feiern. Neben der Kategorie
"Innovation Krankenversicherung" verlieh die Jury Auszeichnungen in acht
weiteren Kategorien in den Bereichen Sach-, Leben- und Krankenversicherung.
Mit dem Award würdigte die Fachjury vor allem die Möglichkeiten, mit denen
Kundinnen und Kunden das Versicherungsprodukt EXPAT SMART auf ihre individuellen
Bedürfnisse und Lebenssituationen zuschneiden können. Der BDAE setzt hier auf
seine Kernkompetenzen individuelle Flexibilität und Transparenz.
"Der Preis in der Kategorie Innovation Krankenversicherung bedeutet uns extrem
viel", bedankte sich Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor des BDAE, bei der
Entgegennahme des Preises. "Wir bewegen uns in einem starken Wettbewerb, zu dem
nicht nur die Anbieter von internationalen Krankenversicherungen zählen, sondern
letztendlich die gesamte Branche im Bereich der Privaten Krankenversicherung.
Diese Auszeichnung bedeutet dem BDAE extrem viel - so ist sie der Beweis, dass
sich der Mut, neue Wege zu gehen, lohnt."
EXPAT SMART schafft smarte Innovation auf dem Markt
EXPAT SMART überzeugt durch:
Flexibilität und Weitblick - Ob eher kurzzeitig im Ausland oder mit
langfristiger Perspektive, EXPAT SMART passt sich an, dank einer tagesgenauen
Abrechnung (Mindestlaufzeit 30 Tage). Während die Grundlaufzeit drei Jahre
beträgt, kann der Schutz bei Bedarf auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.
Einfache Handhabung - Der Abschluss der Versicherung ist unkompliziert online
möglich - auch für die, die sich bereits im Ausland befinden. Dank der
intelligenten, digitalen Risikoprüfung erfährt die Kundin oder der Kunde schon
bei der Online-Beantragung, ob eine Versicherbarkeit gegeben ist.
Faire Beitragsstruktur - Versicherte können je nach Bedarf zwischen
verschiedenen Varianten wählen, solider Basisschutz ist bereits ab 64 Euro
monatlich möglich. Der Beitrag je Variante richtet sich darüber hinaus auch nach
den Gesundheitskosten des Aufenthaltslandes - ein weltweit fair kalkuliertes
System. Zudem verändert sich der Beitrag mit dem steigenden Alter der
versicherten Personen nicht.
Weitere Informationen zu EXPAT SMART sowie die Möglichkeit zum Online-Abschluss
finden sich unter: https://ots.de/0PjSeT
Auszeichnung soll Versicherungsbranche sichtbarer machen
Der Assekuranz Award Abend bot nicht nur eine Bühne für die besten Ideen und
Produkte der Branche, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit für fachlichen
Austausch. Der Initiator des Assekuranz Awards, Mein Geld Medien, hat sich zum
Ziel gesetzt, mit diesem ersten reinen Award speziell für die
Versicherungsbranche, die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Ein besonderes Merkmal des Assekuranz Awards: Statt klassischer Sponsoren treten
Botschafterinnen und Botschafter auf, die mit ihrem Namen für Fairness,
Transparenz und Qualität stehen. Bei der Entscheidung der Jury spielt neben
Innovation und Marktrelevanz auch die Kundenzentrierung eines Kandidaten oder
einer Kandidatin eine entscheidende Rolle.
Über die BDAE Gruppe
Die BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats,
digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland -
und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren
Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen
maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre
Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE
Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um
internationale Mitarbeitereinsätze.
Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe
bereits 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das
Unternehmen 2024 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den
Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von
Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.
Pressekontakt:
Rebecca Kalisch-Klütz
Presse & Marketing
Tel.: +49-40-30 68 74-14
E-Mail: mailto:rkalisch-kluetz@bdae.com
http://www.bdae.com
