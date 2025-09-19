BDAE gewinnt Assekuranz Award 2025 für Innovation im Krankenversicherungsmarkt (FOTO)

Hamburg (ots) - Der BDAE, Spezialist für Auslandsversicherungen und Services für

Ausgewanderte, Weltreisende oder digitale Nomadinnen und Nomaden sowie

internationale Fachkräfte, wurde bei den diesjährigen Assekuranz Awards mit dem

Preis in der Kategorie "Innovation Krankenversicherung" ausgezeichnet.



Die Verleihung des Assekuranz Awards 2025 fand am 18. September im exklusiven

Ambiente des Airport Club Frankfurt statt. Rund 150 hochkarätige Gäste aus der

Versicherungswirtschaft - darunter Vorstände, Produktentwicklerinnen und

-entwickler sowie Maklerinnen und Makler - kamen zusammen, um die innovativsten

und nachhaltigsten Konzepte der Branche zu feiern. Neben der Kategorie

"Innovation Krankenversicherung" verlieh die Jury Auszeichnungen in acht

weiteren Kategorien in den Bereichen Sach-, Leben- und Krankenversicherung.





Mit dem Award würdigte die Fachjury vor allem die Möglichkeiten, mit denen

Kundinnen und Kunden das Versicherungsprodukt EXPAT SMART auf ihre individuellen

Bedürfnisse und Lebenssituationen zuschneiden können. Der BDAE setzt hier auf

seine Kernkompetenzen individuelle Flexibilität und Transparenz.



"Der Preis in der Kategorie Innovation Krankenversicherung bedeutet uns extrem

viel", bedankte sich Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor des BDAE, bei der

Entgegennahme des Preises. "Wir bewegen uns in einem starken Wettbewerb, zu dem

nicht nur die Anbieter von internationalen Krankenversicherungen zählen, sondern

letztendlich die gesamte Branche im Bereich der Privaten Krankenversicherung.

Diese Auszeichnung bedeutet dem BDAE extrem viel - so ist sie der Beweis, dass

sich der Mut, neue Wege zu gehen, lohnt."



EXPAT SMART schafft smarte Innovation auf dem Markt



EXPAT SMART überzeugt durch:



Flexibilität und Weitblick - Ob eher kurzzeitig im Ausland oder mit

langfristiger Perspektive, EXPAT SMART passt sich an, dank einer tagesgenauen

Abrechnung (Mindestlaufzeit 30 Tage). Während die Grundlaufzeit drei Jahre

beträgt, kann der Schutz bei Bedarf auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.



Einfache Handhabung - Der Abschluss der Versicherung ist unkompliziert online

möglich - auch für die, die sich bereits im Ausland befinden. Dank der

intelligenten, digitalen Risikoprüfung erfährt die Kundin oder der Kunde schon

bei der Online-Beantragung, ob eine Versicherbarkeit gegeben ist.



Faire Beitragsstruktur - Versicherte können je nach Bedarf zwischen

verschiedenen Varianten wählen, solider Basisschutz ist bereits ab 64 Euro

monatlich möglich. Der Beitrag je Variante richtet sich darüber hinaus auch nach

den Gesundheitskosten des Aufenthaltslandes - ein weltweit fair kalkuliertes

System. Zudem verändert sich der Beitrag mit dem steigenden Alter der

versicherten Personen nicht.



Weitere Informationen zu EXPAT SMART sowie die Möglichkeit zum Online-Abschluss

finden sich unter: https://ots.de/0PjSeT



Auszeichnung soll Versicherungsbranche sichtbarer machen



Der Assekuranz Award Abend bot nicht nur eine Bühne für die besten Ideen und

Produkte der Branche, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit für fachlichen

Austausch. Der Initiator des Assekuranz Awards, Mein Geld Medien, hat sich zum

Ziel gesetzt, mit diesem ersten reinen Award speziell für die

Versicherungsbranche, die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter

einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.



Ein besonderes Merkmal des Assekuranz Awards: Statt klassischer Sponsoren treten

Botschafterinnen und Botschafter auf, die mit ihrem Namen für Fairness,

Transparenz und Qualität stehen. Bei der Entscheidung der Jury spielt neben

Innovation und Marktrelevanz auch die Kundenzentrierung eines Kandidaten oder

einer Kandidatin eine entscheidende Rolle.



Über die BDAE Gruppe



Die BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats,

digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland -

und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren

Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen

maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre

Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE

Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um

internationale Mitarbeitereinsätze.



Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe

bereits 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das

Unternehmen 2024 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den

Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von

Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.



