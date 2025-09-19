    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    BDAE gewinnt Assekuranz Award 2025 für Innovation im Krankenversicherungsmarkt (FOTO)

    Hamburg (ots) - Der BDAE, Spezialist für Auslandsversicherungen und Services für
    Ausgewanderte, Weltreisende oder digitale Nomadinnen und Nomaden sowie
    internationale Fachkräfte, wurde bei den diesjährigen Assekuranz Awards mit dem
    Preis in der Kategorie "Innovation Krankenversicherung" ausgezeichnet.

    Die Verleihung des Assekuranz Awards 2025 fand am 18. September im exklusiven
    Ambiente des Airport Club Frankfurt statt. Rund 150 hochkarätige Gäste aus der
    Versicherungswirtschaft - darunter Vorstände, Produktentwicklerinnen und
    -entwickler sowie Maklerinnen und Makler - kamen zusammen, um die innovativsten
    und nachhaltigsten Konzepte der Branche zu feiern. Neben der Kategorie
    "Innovation Krankenversicherung" verlieh die Jury Auszeichnungen in acht
    weiteren Kategorien in den Bereichen Sach-, Leben- und Krankenversicherung.

    Mit dem Award würdigte die Fachjury vor allem die Möglichkeiten, mit denen
    Kundinnen und Kunden das Versicherungsprodukt EXPAT SMART auf ihre individuellen
    Bedürfnisse und Lebenssituationen zuschneiden können. Der BDAE setzt hier auf
    seine Kernkompetenzen individuelle Flexibilität und Transparenz.

    "Der Preis in der Kategorie Innovation Krankenversicherung bedeutet uns extrem
    viel", bedankte sich Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor des BDAE, bei der
    Entgegennahme des Preises. "Wir bewegen uns in einem starken Wettbewerb, zu dem
    nicht nur die Anbieter von internationalen Krankenversicherungen zählen, sondern
    letztendlich die gesamte Branche im Bereich der Privaten Krankenversicherung.
    Diese Auszeichnung bedeutet dem BDAE extrem viel - so ist sie der Beweis, dass
    sich der Mut, neue Wege zu gehen, lohnt."

    EXPAT SMART schafft smarte Innovation auf dem Markt

    EXPAT SMART überzeugt durch:

    Flexibilität und Weitblick - Ob eher kurzzeitig im Ausland oder mit
    langfristiger Perspektive, EXPAT SMART passt sich an, dank einer tagesgenauen
    Abrechnung (Mindestlaufzeit 30 Tage). Während die Grundlaufzeit drei Jahre
    beträgt, kann der Schutz bei Bedarf auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.

    Einfache Handhabung - Der Abschluss der Versicherung ist unkompliziert online
    möglich - auch für die, die sich bereits im Ausland befinden. Dank der
    intelligenten, digitalen Risikoprüfung erfährt die Kundin oder der Kunde schon
    bei der Online-Beantragung, ob eine Versicherbarkeit gegeben ist.

    Faire Beitragsstruktur - Versicherte können je nach Bedarf zwischen
    verschiedenen Varianten wählen, solider Basisschutz ist bereits ab 64 Euro
    monatlich möglich. Der Beitrag je Variante richtet sich darüber hinaus auch nach
    den Gesundheitskosten des Aufenthaltslandes - ein weltweit fair kalkuliertes
    System. Zudem verändert sich der Beitrag mit dem steigenden Alter der
    versicherten Personen nicht.

    Weitere Informationen zu EXPAT SMART sowie die Möglichkeit zum Online-Abschluss
    finden sich unter: https://ots.de/0PjSeT

    Auszeichnung soll Versicherungsbranche sichtbarer machen

    Der Assekuranz Award Abend bot nicht nur eine Bühne für die besten Ideen und
    Produkte der Branche, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit für fachlichen
    Austausch. Der Initiator des Assekuranz Awards, Mein Geld Medien, hat sich zum
    Ziel gesetzt, mit diesem ersten reinen Award speziell für die
    Versicherungsbranche, die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter
    einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

    Ein besonderes Merkmal des Assekuranz Awards: Statt klassischer Sponsoren treten
    Botschafterinnen und Botschafter auf, die mit ihrem Namen für Fairness,
    Transparenz und Qualität stehen. Bei der Entscheidung der Jury spielt neben
    Innovation und Marktrelevanz auch die Kundenzentrierung eines Kandidaten oder
    einer Kandidatin eine entscheidende Rolle.

    Über die BDAE Gruppe

    Die BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats,
    digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland -
    und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren
    Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen
    maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre
    Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE
    Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um
    internationale Mitarbeitereinsätze.

    Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe
    bereits 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das
    Unternehmen 2024 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den
    Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von
    Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.

