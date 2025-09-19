Finalistinnen der 22. Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben
Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Die weltweit bedeutendste Auszeichnung für
berufstätige Frauen wird am 10. November in New York verliehen
Die Finalistinnen wurden heute bei den 22. jährlichen Stevie® Awards for Women in Business
bekannt gegeben, den weltweit höchsten Auszeichnungen
für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Angestellte und die von ihnen geführten
vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien.
in Business
bekannt gegeben, den weltweit höchsten Auszeichnungen
Organisationen. Unter http://www.StevieAwards.com/Women
vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien.
Die Stevie Awards for Women in Business werden von den Stevie Awards vergeben,
die unter anderem die American Business Awards® und die International Business
Awards® verleihen. Die Stevies gelten weithin als die weltweit renommierteste
Auszeichnung für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz.
Die diesjährigen Gold-, Silver- und Bronze-Platzierungen unter den Finalistinnen
werden am Montag, 10. November, im Rahmen eines Preisverleihungs-Banketts im
Marriott Marquis Hotel in New York bekannt gegeben. Mehr als 400 Gewinner, Gäste
und Stevie Awards-Juroren aus der ganzen Welt werden zu den Präsentationen
erwartet, die live übertragen werden.
In diesem Jahr wurden mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und
Einzelpersonen eingereicht, die in Kategorien wie "Executive of the Year",
"Entrepreneur of the Year", "Startup of the Year", "Women Helping Women" und
"Women-run Workplace of the Year" berücksichtigt wurden.
Nominierungen wurden von Organisationen aus 48 Ländern eingereicht, darunter
Ägypten, Australien, Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland,
Dominikanische Republik, Estland, Frankreich, Großbritannien, Guyana,
Hongkong/Großchina, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan,
Jordanien, Kanada, Kolumbien, Ungarn und Zypern, Kuwait, Litauen, Marokko,
Niederlande, Neuseeland, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien,
Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Spanien, Südafrika,
Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Ukraine, USA und Vereinigte Arabische
