    Finalistinnen der 22. Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben

    Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Die weltweit bedeutendste Auszeichnung für
    berufstätige Frauen wird am 10. November in New York verliehen

    Die Finalistinnen wurden heute bei den 22. jährlichen Stevie® Awards for Women
    in Business (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512396-1&h=31150753
    62&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512
    396-1%26h%3D2422697798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fwomen%
    26a%3DStevie%25C2%25AE%2BAwards%2Bfor%2BWomen%2Bin%2BBusiness&a=Stevie%C2%AE+Awa
    rds+for+Women+in+Business) bekannt gegeben, den weltweit höchsten Auszeichnungen
    für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Angestellte und die von ihnen geführten
    Organisationen. Unter http://www.StevieAwards.com/Women (https://edge.prnewswire
    .com/c/link/?t=0&l=de&o=4512396-1&h=1766356043&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.c
    om%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512396-1%26h%3D646141442%26u%3Dhttps%25
    3A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fwomen%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.StevieAw
    ards.com%252FWomen&a=http%3A%2F%2Fwww.StevieAwards.com%2FWomen) finden Sie eine
    vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien.

    Die Stevie Awards for Women in Business werden von den Stevie Awards vergeben,
    die unter anderem die American Business Awards® und die International Business
    Awards® verleihen. Die Stevies gelten weithin als die weltweit renommierteste
    Auszeichnung für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz.

    Die diesjährigen Gold-, Silver- und Bronze-Platzierungen unter den Finalistinnen
    werden am Montag, 10. November, im Rahmen eines Preisverleihungs-Banketts im
    Marriott Marquis Hotel in New York bekannt gegeben. Mehr als 400 Gewinner, Gäste
    und Stevie Awards-Juroren aus der ganzen Welt werden zu den Präsentationen
    erwartet, die live übertragen werden.

    In diesem Jahr wurden mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und
    Einzelpersonen eingereicht, die in Kategorien wie "Executive of the Year",
    "Entrepreneur of the Year", "Startup of the Year", "Women Helping Women" und
    "Women-run Workplace of the Year" berücksichtigt wurden.

    Nominierungen wurden von Organisationen aus 48 Ländern eingereicht, darunter
    Ägypten, Australien, Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland,
    Dominikanische Republik, Estland, Frankreich, Großbritannien, Guyana,
    Hongkong/Großchina, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan,
    Jordanien, Kanada, Kolumbien, Ungarn und Zypern, Kuwait, Litauen, Marokko,
    Niederlande, Neuseeland, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien,
    Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Spanien, Südafrika,
    Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Ukraine, USA und Vereinigte Arabische
