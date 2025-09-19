    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Handelskrieg: Xi Jinping zeigt Trump in Telefonat die kalte Schulter!

    Und Xi Jinping hat Trump offensichtlich die kalte Schulter gezeigt..

    Bisher ein ruhiger Verfallstag an der Wall Street - einer der wenigen Highlights war das Telefonat zwischen Trump und Xi Jinping. Und Xi Jinping hat Trump offensichtlich die kalte Schulter gezeigt: die USA sollten den Handelskrieg beenden und alles unterlassen, was der Wirtschaft nachhaltig schade, so Chinas Nachrichtenagentur Xinhua über das Telefonat. Erst später kam Trump mit einem lauwarmen Tweet über ein "konstruktives Gespräch" - wenn man den Duktus des US-Präsidenten kennt, wird klar: das war nicht gerade ein Sieg für ihn! Unterdessen steigen die US-Renditen weiter - trotz der Zinssenkung der Fed. Nun rückt zu allem Überfluss wieder einmal ein government shutdown näher..

    Hinweise aus Video:

    1. US-Staatsverschuldung eskaliert – Top-Hedgefondsmanager über dramatische Lage

    2. Desorientierung nach Fed-Zinssenkung: Anleihemarkt als Barometer

     

    Das Video "Handelskrieg: Xi Jinping zeigt Trump in Telefonat die kalte Schulter!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
